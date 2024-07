Amnesia fatale: la trama e il cast del thriller in onda stasera su Rai 2 per il ciclo "Nel segno del giallo"

Grace, dopo aver perso la memoria a causa di un brutto incidente d'auto, si ritrova intrappolata in una doppia vita che potrebbe non essere sua in Amnesia fatale, il giallo in onda su Rai 2 in questo sabato 6 luglio.

Si chiama Amnesia fatale il thriller che accompagnerà il pubblico, stasera su Rai 2 in prima serata, alla ricerca del brivido. Come ogni sabato, infatti, a intrattere gli spettatori sarà un film targato Lifetime per il ciclo Nel segno del giallo. Il TV Movie è diretto da Gigi Gaston, nota per aver diretto il documentario The Cream Will Rise sulla vita complicata di Sophie B. Hawkins.

Amnesia fatale: la trama

Un brutto incidente stradale riduce Grace in uno stato disperato. Costretta in un letto d'ospedale per diversi mesi, una volta risvegliatasi dal coma, scopre di aver perso ogni ricordo degli ultimi cinque anni, compresi quelli legate alle persone che l'hanno accompagnata nell'ultimo periodo.

Al suo fianco c'è Paul, suo marito, che le promette tutto il sostegno possibile in un momento così difficile. Mentre la figlia Taylor, appena adolescente, prova a riavvicinarsi a una madre che non riconosce più, la sorella di Grace, Lisa, vorrebbe stimolare la sua memoria condividendo aneddoti d'infanzia e gioventù.

Amnesia fatale, la recensione: alla ricerca della memoria perduta

Grace, dopo un primo momento di rifiuto, capisce di doversi adattare a una nuova vita. Ma il proposito viene complicato da Kyle, un uomo misterioso che le rivela di essere stato il suo amante negli ultimi anni. Come prevedibile, la donna non ha alcun ricordo di lui ed è anche molto scettica rispetto a tutto quello che Kyle le ha raccontato.

Allo stesso tempo, però, il tarlo del dubbio comincia a logorare anche i suoi rapporti con Paul, Lisa e Taylor. Grace sta iniziando, infatti, a recuperare qualche ricordo. Ciò che emerge, però, non combacia con le storie raccontate dalla sua famiglia. Allo stesso tempo, però, la memoria le restituisce immagini fugaci dell'inquitante sconosciuto.

Intrappolata in due vite che non le sembrano neppure le sue, riuscirà a capire da che parte sta la verità prima che sia troppo tardi?

Kate Watson e la protagonista di Amnesia fatale, al suo fianco Jacob Taylor nei panni di un sedicente amante

Il cast del giallo in onda sabato 6 luglio

Kate Watson, già vista in Collision Earth - Game Over e Battle Star Wars, interpreta Grace, la protagonista di Amnesia fatale.

Anna Marie Dobbins e Houston Rhines, noto per piccoli ruoli in Hawaii Five-0, Grey's Anatomy e Brooklyn Nine-Nine, sono Lisa, sorella della protagonista, e il marito Paul.

Il cast principale è completato da Emary Simon (la figlia Tracy) e Jacob Taylor (il misterioso Kyle).