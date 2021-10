Tre ballerini morti in Arabia Saudita: l'addio del mondo della danza, da Veronica Peparini a Steve La Chance

Tre ballerini italiani, Antonio Caggianelli, Nicolas Esposto e Giampiero Giarri, sono morti venerdì 15 ottobre a Riad in Arabia Saudita in un incidente d'auto. In Italia sono stati tanti i personaggi del mondo della danza ad esprimere il loro cordoglio, dall'insegnante di Amici Veronica Peparini al coreografo e insegnante statunitense Steve La Chance.

Antonio Caggianelli, Nicolas Esposto e Giampiero Giarri si trovavano in Arabia Saudita per lavoro, infatti insieme ad altri ballerini, tutti italiani, dovevano inaugurare un nuovo teatro a Ryad, facevano parte del corpo di ballo di Aggiungi un posto a tavola, il celebre musical di Garinei e Giovannini, una produzione del Brancaccio di Roma, guidata da Gianluca Guidi. Le due auto su cui viaggiavano sono precipitate in una scarpata, oltre alle vittime sono rimasti feriti altri ballerini che si stavano godendo il giorno libero e avevano deciso di fare un'escursione nel deserto. L'incidente si è verificato venerdì 15 ottobre ma la notizia è stata diffusa solo ieri dopo il riconoscimento da parte dei familiari delle vittime.

Giampiero Giarri, nato a Roma nel luglio 1989, era un volto noto al mondo della televisione per la partecipazione a programmi come Uno Mattina e Grande Fratello. Il ballerino inoltre aveva partecipato agli spettacoli teatrali 'Ben Hur Live', 'Notre Dame de Paris', portato in tournée in tutto il mondo e 'Romeo e Giulietta, ama e cambia il mondo', con le coreografie di Veronica Peparini, insegnate di Amici, e del fratello Giuliano, che in passato ha ricoperto il ruolo di direttore artistico del talent show televisivo di Maria De Filippi. I due coreografi sono stati tra i primi a pubblicare sui social un post per esprimere il loro dolore per la scomparsa del loro amico e collega. Sia Veronica che il fratello hanno pubblicato un cuore spezzato, evitando nella caption di mettere il nome del ballerino scomparso, proprio perché temevano che la notizia della disgrazia non fosse stata data a tutti i familiari delle persone coinvolte nell'incidente.

Steve La Chance, ballerino, coreografo statunitense, che dal 2002 al 2010 è stato insegnante di danza jazz all'interno di Amici di Maria De Filippi, aveva lavorato con tutti e tre i ballerini scomparsi. Con Giampiero Giarri, in particolare, aveva collaborato nel programma Uno Mattina. Steve su Instagram ha pubblicato un post, sull sfondo nero ha scritto i nomi dei tre colleghi scomparsi, nella caption si legge "Che tristezza‼️".

Anche il cantante Giò Di Tonno, che aveva condiviso con Giampiero Giarri l'esaltante esperienza di Notre Dame de Paris, ha ricordato l'amico e ballerino su Instagram dove ha scritto "Giampi...Non riesco a trovare un senso a tutto questo...So solo che la vita sa essere davvero crudele. Mi mancherai tanto amico mio", nel post il cantante ha pubblicato una foto scattata insieme al ballerino.

Nicolas Esposto, 28 anni, nato in Francia ma cresciuto nella provincia di Agrigento, aveva preso parte alla fiction Rai 'C'era una volta Studio Uno'. Nicolas è stato ricordato su Facebook dall'Oratorio don Michele Martorana che nel post ha scritto: "fortemente addolorato per la scomparsa del carissimo giovane Nicolas Esposto, che lo ha visto crescere tra le sue mura. E' stato un animatore esemplare del nostro Oratorio nel laboratorio danza, ringraziandolo per il servizio che ha svolto in favore dei bambini e delle attività oratoriane e nell'animazione del memorabile Giovaninfesta 2014 a San Giovanni Gemini. Dio consoli la sua famiglia e lo abbia in gloria nella gioia degli angeli e dei santi".

Antonio Caggianelli 33enne di Bisceglie, aveva partecipato ad alcuni programmi televisivi come 'Italia's got talent', 'Let's Dance', 'Amici di Maria De Filippi', 'Tutti pazzi per amore 3' e 'Ciak si canta'. Ad agosto era stato tra i protagonisti della Notte della Taranta, gli organizzatori del festival in un post su Facebook, lo hanno ricordato così: "Di Antonio prima di ogni passo, prima di ogni sguardo arrivava il suo sorriso, bello come il porto della sua città, Bisceglie".