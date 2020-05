Amici Speciali: Michele Bravi in lacrime ringrazia Maria De Filippi (VIDEO)

Michele Bravi, tra i finalisti di Amici Speciali, non ha trattenuto le lacrime nel ringraziare Maria De Filippi per la possibilità di tornare a cantare dopo le vicende giudiziarie.

Michele Bravi non trattiene le lacrime nel ringraziare Maria De Filippi nella semifinale di Amici Speciali. Il giovane cantante è uno dei quattro finalisti del programma e ha voluto ringraziare personalmente la conduttrice per avergli dato la possibilità di tornare a cantare.

“E qui per la prima volta, riesco a rispondere alla domanda come stai.”#AmiciSpeciali pic.twitter.com/powx3xPDI5 — ᴄᴀᴘɪᴛᴀɴᴏ ᴍᴇɴᴏ ᴄᴏɴғɪᴅᴇɴᴛ 👸🏻 (@luciaccese__) May 29, 2020

Puntata da ricordare quella di ieri sera di Amici Speciali, dopo circa tre mesi è tornato il pubblico in studio, solo novanta ragazzi scelti tra coloro che hanno passato le prime selezioni di Amici, ma è sembrato un nuovo piccolo passo verso la normalità. La semifinale ha visto trionfare Irama, The Kolors, Alessio Gaudino e Michele Bravi. Il cantante umbro è stato il protagonista del momento più emozionante della serata durante l'intervista con Maria De Filippi. Michele è tornato ad esibirsi sotto i riflettori per la prima volte dopo l'incidente automobilistico in cui ha perso la vita una motociclista.

È stata Maria De Filippi a prendere per prima la parola raccontando: "Ci siamo sentiti la prima volta su Whatsapp, mi hai scritto in punta di piedi. Era un messaggio molto educato, della serie 'Se mi tendi la mano, sono contento'". Poi la conduttrice ha parlato del primo incontro: "Ci siamo incontrati, abbiamo parlato di questo silenzio che è durato tanto, della tua paura delle telecamere, del confronto con il pubblico, della paura di cantare le canzoni e sentirsi dire cose che non si vogliono sentire. A me sembra che questo mostro del silenzio lo hai affrontato". Michele Bravi ha risposto: "Se io penso a me l'anno scorso, questo giorno un anno fa, c'era veramente il silenzio". Il vincitore di XFactor ha continuato visibilmente commosso: "Tu sei stata la prima persona che mi ha chiesto di cantare quando tutti gli altri insistevano a chiedere come stavo. Qui riesco per la prima volta a rispondere alla domanda 'come sto'. I miei colleghi mi hanno aiutato tanto, il silenzio si è fatto melodia".