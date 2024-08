Amici: La storia d'amore tra due ex allievi del Talent Show è al capolinea

Nel settembre del 2022, il palinsesto di Canale 5 accoglieva la nuova edizione di Amici, la numero 22. Tra i ragazzi che si erano guadagnati un posto nella classe c'erano anche Rita Pompili e Niveo. Lei ballerina, lui cantante, i due talentuosi concorrenti sin dal loro debutto hanno catturato l'attenzione del pubblico.

Rita Pompili e Niveo si sono detti addio

Con il passare delle settimane, la loro connessione è diventata sempre più evidente, e l'affetto tra l'allievo di Lorella Cuccarini e la ballerina di Alessandra Celentano si è trasformato in una vera e propria storia d'amore. Anche dopo la conclusione del talent show di Maria De Filippi, i due hanno continuato a mostrarsi complici e innamorati sui social media.

Solo un anno fa, in un'intervista rilasciata a Superguida Tv, Niveo aveva descritto il loro legame con entusiasmo, dichiarando: "La nostra relazione va a gonfie vele; lavoriamo sodo e ci sosteniamo a vicenda. Abbiamo numerosi progetti insieme. La cosa che più mi colpisce di lei è che vive i sentimenti intensamente", raccontando che il rapporto nella vita reale all'inizio era stato "Strano e surreale. Anche perché Amici è un po' una bolla ed è un ambiente ovattato".

Una foto con Rita Pompili e Niveo

Tuttavia, a distanza di quasi due anni, sembra che le cose abbiano preso una piega diversa. Poche ore fa, Rita ha annunciato tramite un post sui social che lei e Niveo hanno deciso di separarsi e di intraprendere strade diverse. Le parole dell'ex concorrente di Amici 22 hanno rapidamente fatto il giro dei social.

Rita Pompili ha scritto in una storia del suo profilo Instagram: "Poiché siete stati testimoni della nostra storia fin dall'inizio, credo sia giusto informarvi che le nostre strade si sono separate. Nonostante tutto, conservo un profondo sentimento di stima e affetto". Per il momento Niveo non ha commentato le affermazioni condivise dalla ballerina, ex allieva di Alessandra Celentano.