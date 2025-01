Amici 24: Alessandra Celentano e Garrison sono ai ferri corti, Maria De Filippi costretta a intervenire

Ci sono stati momenti di alta tensione durante la puntata di Amici 24, andata in onda nel corso di domenica 12 gennaio su Canale 5. Il talent show è tornato dopo la sua pausa natalizia con il suo solito carico di sfide e di battibecchi. E proprio un acceso scambio di battute tra Alessandra Celentano e Garrison ha animato la gara di ballo che si è svolta, per l'appunto, domenica. A causa di ciò, Maria De Filippi è dovuta intervenire per placare gli animi.

La Celentano che critica il giudizio di Garrison: cosa è successo ad Amici

La contesa è nata dopo la gara di Alessia, allieva della Celentano, che ha ballato in coppia con Sebastian. Garrison, ex coach del talent, è stato chiamato a giudicare la gara e quindi anche la performance di Alessia. La giovane, per la prima volta, ha ballato su una coreografia di modern che univa passi di latino. La maestra ha apprezzato ma Garrison, invece, non ha lodato quanto appena visto.

"Ti ho vista un po' indietro" ha detto il giudice ad Alessia. "Forse ballare con Sebastian ti ha intimidita?" A quel punto non è mancata la replica dell'allieva. "Non mi sono sentita intimidita. Ho avvertito una connessione con lui."

Alessandra Celentano, che ha ascoltato con attenzione lo scambio di battute, subito dopo ribatte infastidita: "Garrison, senza contare che Alessia ha esplorato nuove movenze. Dovrebbe essere apprezzato il suo tentativo di uscire dal suo stile consueto", riferendosi all'affermazione del giudice. Per evitare che lo scambio di battute potesse degenerare in una lite, la De Filippi è intervenuta.

"Cosa ci racconta la vostra storia in questo programma?", domanda la padrona di casa. La Celentano risponde: "Che ci siamo sempre scontrati, ma alla fine ci siamo sempre chiariti". Al contrario, Garrison non ha nessuna intenzione di deporre le armi e interviene anche lui. "Maria, cosa devo dire? Che era una mia allieva e che l'ho portata io qui", riferendosi alla Celentano.

Dopo questa frecciatina, la maestra di ballo ribatte: "Ma è un classico, è l'eccezione che conferma la regola". Con l'atmosfera in studio troppo tesa, Maria De Filippi ha passato la parola all'allieva per evitare altre polemiche. "Non è che mi sia sentita offesa. Era una prova con Sebastian. Noi latinisti abbiamo sempre lo stesso partner, quindi ho chiesto io alla maestra di cambiare" ha ammesso Alessia. "Prenderò questa come un'opportunità per chiedere di ballare di nuovo con Sebastian".