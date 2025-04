Sophie Nyweide, star di Noah e Mammoth, è morta a soli 24 anni

L'attrice Sophie Nyweide, protagonista di film come Noah e Mammoth, è morta a soli 24 anni nella giornata del 14 aprile, come rivelato oggi dalla sua famiglia.

L'attrice, come annunciato dalla famiglia, si è 'auto-medicata per affrontare tutto il trauma e la vergogna che teneva dentro di sé, e questo ha portato alla sua morte".

L'addio alla giovane attrice

Il necrologio di Sophie Nyweide prosegue sottolineando: "Era una ragazza gentile e fiduciosa. Spesso questo la rendeva esposta a possibili abusi da parte degli altri. Scriveva e disegnava con voracità, e gran parte di questa arte rappresenta la sua profondità e il dolore che ha subito. Molti dei suoi scritti e delle sue opere ripercorrono le sue lotte e i suoi traumi. Nonostante questi segnali, le diagnosi e le sue rivelazioni, le persone che le erano più vicine, e i terapisti, gli agenti delle forze dell'ordine e altri che hanno cercato di aiutarla, sono affranti perché i loro sforzi non sono serviti a salvarla del suo destino".

La piccola Sophie Nyweide presenta Mammoth al Festival di Berlino 2009

La famiglia ha sottolineato: "Ha più volte affermato che avrebbe 'gestito la cosa' da sola ed è stata costretta a rifiutare il trattamento che avrebbe potuto salvarle la vita".

Sophie era figlia dell'ex attrice Shelly Gibson e la sua famiglia ha ricordato che aveva voluto seguire la sua passione per la recitazione ancora prima di scoprire che la madre aveva recitato in passato, diventando estremamente felice quando era su un set e poteva diventare qualcuno di diverso, stringendo un legame molto forte con le persone con cui lavorava.

La carriera di Nyweide

Sophie era nata l'8 luglio 2000 a Burlington, in Vermont, e aveva iniziato a recitare a soli 6 anni in occasione del film Bella con star Tammy Blanchard.

Nel 2009 aveva poi lavorato accanto a Gael Garcia Bernal e Michelle Williams in Mammoth, mentre due anni prima aveva fatto parte del cast di Il matrimonio di mia sorella, diretto da Noah Baumbach. Nel 2014 era stata una delle star di Noah, con la regia di Darren Aronofsky.

Durante la sua carriera Nyweide ha recitato anche in Shadow & Lies, An Invisible Sign, Law & Order, New York Serenade. La sua ultima apparizione sugli schermi è avvenuta nel 2015 in occasione dello show What Would You Do? targato ABC.