Amici 24, un allievo ammonito e un altro rischia il banco: le anticipazioni di domenica 3 novembre

Secondo i primi spoiler diffusi in rete dopo la registrazione di Amici 24, nella puntata in onda domenica pomeriggio ci saranno tanti e nuovi colpi di scena.

La competizione diventa sempre più difficile per i ragazzi di Amici 24. A quasi due mesi dall'inizio dello show e con i professori che stanno "formando" i nuovi allievi della classe è tempo di capire fin dove ci si può spingere per plasmare i talenti dei giovani ballerini e dei cantanti. E, secondo le anticipazioni della puntata di domenica 3 novembre che sono state condivise da SuperguidaTv, possiamo capire cosa succederà nel pomeridiano di Amici. Ci saranno tanti ospiti pronti a valutare gli allievi della classe ma non è tutto. All'orizzonte si intravedono nuovi problemi per TrigNO e per Sienna. Inoltre, pare che il banco di Luk3 è di nuovo a rischio.

Chi vince la sfida della settimana e le polemiche tra i prof: tutte le anticipazioni di Amici 24

Innanzitutto c'è da sciogliere il nodo tra i due sfidanti della settimana. Luk3 e Teodora erano ultimi in classica e ora devono sfidare due ragazzi scelti dalla produzione per conservare il posto al talent. Nessuno dei due lascia lo show dopo che sono stati valutati per il ballo da Garrison e da Paolo Giordano per il canto. La gara può riprendere e, dopo che tutti sono stati giudicati da Michelangelo e Noemi (canto) e Oriella Doriella (ballo) si può stilare la classifica. In sfida, nella puntata della prossima settimana, finiscono Ilan e Sienna. I colpi di scena non sono finiti, però.

Amici 24: l'ex di Trigno sbotta: "Chiara una grandissima zola, lui un grande coione"

Prima della sfida vengono mostrati alcuni video dalla Casetta in cui si notano dei comportamenti scorretti di TrigNO che violerebbero il regolamento. Infatti, il cantante avrebbe persino condiviso un video sui social mentre era all'interno della scuola e questo non sarebbe permesso. I professori vorrebbero la sua esclusione, ma Anna Pettinelli è contraria. Si chiede così un'ammonizione e l'esclusione dalla gara di domenica. Nel mirino poi finisce anche Luk3, il quale non piace a nessuno dei prof. di canto, tranne alla Cuccarini. Si chiede di metterlo in sfida perché - secondo la Pettinelli - ci sarebbero allievi ben più meritevoli di lui. Alla fine, il cantante resta ma con la promessa di impegnarsi di più.

Amici 24: Luk3 ha ricevuto una dedica d'amore anonima molto particolare

Sul finire della puntata, in una discussione, si affronta il comportamento della Celentano nei riguardi dei ragazzi del gruppo di ballo. La scorsa settimana ha indossato una maglietta con scritto "guru", questa volta invece si legge "Non mi interessa". La polemica si fa ancora più accesa dopo che i professori hanno espresso i voti su ogni singolo ragazzo. A corredare la puntata ci sono le esibizioni di Ghali con Niente panico, e Holden e Mew che eseguono Grandine.