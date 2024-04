Amici 23 terzo serale, Lucia Ferrari e Sofia Cagnetti al ballottaggio: ecco chi è stata eliminata

Sabato 6 aprile su Canale 5 è stata trasmessa la terza puntata della fase finale di Amici 23: la novità di questa settimana è legata al numero degli eliminati, solo un allievo ha lasciato la casetta. Al ballottaggio finale ci sono due ballerine: Lucia Ferrari e Sofia Cagnetti. Dopo il voto di Giuseppe Giofré, Michele Bravi e Cristiano Malgioglio, Maria De Filippi ha comunicato alle due ragazze la decisione dei giudici.

Eliminazione a sorpresa: la decisione dei giudici

Le due allieve finite allo spareggio fanno parte della stessa squadra, i CuccaLo, ovvero il team capitanato da Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, che nel corso della serata è stato sconfitto in due delle tre manche disputate.

Il coreografo, con l'eliminazione di stasera, ha perso un terzo elemento di quelli portati al serale dopo Kumo e Nicholas. Il nome fatto da Maria De Filippi è stato quello di Lucia, è la quarta allieva della classe di ballo ad essere eliminata.

Amici 23: Lucia e Sofia in attesa del verdetto

Il confronto con Maria De Filippi

Prima di conoscere il verdetto, la ragazza aveva parlato con la conduttrice: "Una tragedia in entrambi i casi - aveva affermato riferendosi all'eventuale eliminazione sua o di Sofia - Tutta la settimana ho detto che uscivo e poi provavo nella mia testa a dire 'no dai, hai ancora tanto da dare' e mi sento che non l'ho fatto fino all'ultimo pezzo che ho ballato".

Dopo aver letto il verdetto, Maria De Filippi ha incoraggiato la ragazza, ricordandole che la sua carriera è appena iniziata: "Siete bravissime tutte e innamorate del lavoro che volete fare ed è una grande fortuna, la vita di una ballerina non finisce qua, ho visto tanti ballerini uscire qui disperati e poi fare delle cose bellissime fuori".

Un'importante opportunità lavorativa con Pro arte Danza

Infine, per l'eliminata arriva la sorpresa: la compagnia canadese Pro arte Danza, con sede a Toronto, le ha offerto un contratto di lavoro da settembre a novembre 2024, preceduto da una summer school di preparazione a luglio e agosto per imparare il repertorio della compagnia.