Amici 23: Rudy Zerbi striglia Lil Jolie e Malìa, Kia in crisi chiede aiuto a Lorella Cuccarini

Nuovo daytime di Amici 23; Rudy Zerbi chiama Lil Jolie e Malìa in vista del serale, Lorella Cuccarini supporta la crisi di Kia.

Nuovo appuntamento con il daytime di Amici 23: a poche settimane dall'inizio del serale Rudy Zerbi ha voluto scambiare due parole con Lil Jolie e Malìa. Kia, invece, ha parlato delle sue insicurezze con Lorella Cuccarini.

Amici 23: Preparativi per il serale

La tensione è palpabile nella scuola di Amici 23 mentre i ragazzi si preparano per il tanto atteso serale. Nel daytime di oggi, due allievi, Lil Jolie e Malìa, sono stati messi alla prova dal loro coach Rudy Zerbi. L'incontro ha sollevato dubbi sulla possibilità dei due cantanti di accedere alla fase finale.

Il Feedback di Rudy Zerbi

Rudy Zerbi ha convocato i due giovani cantanti per ascoltare i loro inediti e le cover eseguite durante le puntate precedenti. Il coach, come ha fatto ieri con gli allievi di Anna Pettinelli, ha sottolineato l'importanza dell'interpretazione, della capacità di scrittura e dell'intonazione, mettendo in luce le differenze stilistiche e le sfide che attendono i concorrenti al Serale.

Lil Jolie ha espresso il suo impegno nel restare focalizzata per affrontare le settimane cruciali che li attendono, mentre Malìa ha ribadito la necessità di confrontarsi e cercare di migliorare sempre di più.

Amici 23: Ayle torna nella scuola, la reazione degli altri allievi del talent show

Le tensioni di Kia

Tuttavia, le tensioni nella scuola non riguardano solo la competizione. Nella puntata di domenica pomeriggio, Kia ha vissuto un momento di profonda incertezza dopo le critiche ricevute da Rudy Zerbi. Il coach le aveva rimproverato di sembrare troppo impostata, tanto da fare sempre gli stessi gesti quanto canta, ovvero chiudere gli occhi e mettere la mano accanto al microfono.

La giovane artista ha confidato a Lorella Cuccarini di sentirsi insicura riguardo alla sua immagine e alle sue capacità. Le parole di Zerbi hanno colpito profondamente Kia, che si è aperta con la sua insegnante riguardo ai suoi dubbi e alle sue insicurezze.

Sentendosi emotivamente vulnerabile, Kia ha confessato di lottare con la propria autostima e di temere di deludere chi crede in lei.

Lorella Cuccarini ha cercato di rassicurare Kia, incoraggiandola a superare i suoi blocchi emotivi. La coach ha sottolineato l'importanza di essere autentici e di valorizzare la propria personalità, incoraggiando Kia a liberarsi dalle incertezze del passato.