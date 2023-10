Amici 23: Raimondo Todaro manda una ballerina in sfida, ecco di chi si tratta (VIDEO)

Brutte notizie per una ballerina di Amici 23, domenica pomeriggio andrà in sfida e rischia di uscire fuori dal talent Show. Nel daytime di oggi Chiara Porchianello, nota anche per essere una delle migliori amiche di Giulia Stabile, ha scoperto che Raimondo Todaro l'ha messa in sfida. Ecco la sua reazione.

Ad Amici 23 Raimondo Todaro manda Chiara Porchianello in sfida

Oggi, nel daytime di Amici 23, quattro ballerine sono state chiamate dalla produzione nella sala relax per una comunicazione urgente. Marisol, Gaia, Sofia e Chiara, per un breve istante, hanno sperato che i professori avessero preparato una coreografia che le coinvolgesse tutte. Tuttavia, le cose sono andate molto diversamente rispetto alle aspettative delle ragazze, soprattutto per una di loro.

Una volta giunte nella sala, hanno appreso che una di loro sarebbe finita in sfida, e il nome che è comparso sul led è stato quello di Chiara Porchianello della squadra di Emanuel Lo. "Non me l'aspettavo", ha commentato, ipotizzando che a mandarla in sfida sia stato Raimondo Todaro. Infatti, è stato proprio l'ex professionista di Ballando sotto le Stelle a premdere la decisione.

Le parole di Raimondo

"Cara Chiara ti conosco da poco ma ho le idee chiare su di te... hai studiato tanto e dubito fortemente sul tuo margine di miglioramento... la tua danza non mi racconta chi sei", ha scritto Raimondo. Il professore ha spiegato che durante i casting ha notato una ballerina che lo ha particolarmente impressionato, e per questo motivo ha deciso di mettere in sfida le due ragazze.

La reazione di Chiara

Le parole utilizzate da Todaro, "artefatta e costruita", hanno ferito Chiara, che è scoppiata a piangere. È stata confortata dalle altre ballerine, in particolare da Gaia, che l'ha invitata a concentrarsi solo sulla sfida senza pensare alla sua avversaria.