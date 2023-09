Amici 23: ecco i promossi e bocciati dai professori nelle prime pagelle del talent show

Pochi giorni dopo l'inizio di Amici 23, sembra che i professori di canto e danza abbiano già le idee ben chiare. Durante il daytime del programma, abbiamo avuto un'anticipazione delle loro preferenze. Tra i giovani cantanti, Matthew si è guadagnato il primo posto, lasciando un'impressione positiva sia su Rudy Zerbi che su Anna Pettinelli durante la puntata di domenica. Mentre nella categoria della danza, Dustin e Marisol sono emersi come primi classificati. Sarà interessante vedere come si evolveranno le cose durante la stagione!

Classifica nella categoria danza

Dustin Marisol: media 8-

Marisol: media 8: media 8-

Sofia: media 7+

Kumo: media 6-

Gaia: media 5,5

Elia: media 5+

Simone: media 5

Chiara media 4+

Nicholas media 4+

Classifica nella categoria canto

Matthew: media 8-

Mew: media 7

Lil Jolie: media

Holden: media 7++

Petit: media 7+

Stella: media 6,5

Ezio: media 6++

Holy Francesco: media 6+

Sarah: media 6-

Spacehippiez: media 6-

Mida: media 5,5

Le rassicurazioni dei professori agli ultimi classificati

Chiara Porchianello è stata chiamata da Emanuel Lo che le ha spiegato quali sono le sue carenze. "Il tuo mondo e la tua convinzione nel ballo sono evidenti, ma nel contesto di un percorso come Amici, manca la parte tecnica ed è un problema per me, poiché ritengo che alcune cose debbano essere eseguite correttamente. È importante trovare un equilibrio tra l'aspetto espressivo e il mondo interiore. Devi sforzarti di più e dimostrarmi che stai crescendo rapidamente, altrimenti qua dentro diventa difficile portarti avanti".

Raimondo Todaro, a sua volta, ha provato a rassicurare Nicholas, avvilito per il 3 ricevuto da Alessandra Celentano ed il 4 di Emanuel Lo. "Ti ho dato una chance con la sufficienza ma avevo già notato alcune difficoltà. È comprensibile che, dopo solo due anni di studio, possa essere necessario più tempo per acquisire le abilità richieste. Qui, all'interno di questo contesto, devi impegnarti al massimo e colmare le lacune nelle tue conoscenze. Tuttavia, credo che, lavorando insieme, possiamo farcela, quindi non ti scoraggiare".