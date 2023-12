Amici 23, Petit e Martina sono in sfida: ecco cosa è successo nell'ultimo daytime

Nuovo colpo di scena ad Amici 23, a muovere le acque è stato ancora una volta Rudy Zerbi. Il coach ha proposto una gara tra le squadre, le ultime due hanno dovuto scegliere il cantante da mandare in sfida. Petit si è sacrificato per la squadra di Zerbi, Martina, della squadra di Anna Pettinelli, è stata scelta dai suoi compagni.

Amici 23: La sfida di canto tra squadre

Il team di Lorella Cuccarini

Il compito assegnato da Rudy Zerbi prevedeva che per ogni squadra si esibisse un cantante. La squadra di Lorella ha scelto come rappresentante Mew, la ragazza, d'accordo con Sarah e Mida ha accettato di caricarsi il team sulle sue spalle, disposta ad affrontare la sfida anche in caso di sconfitta.

La scelta della squadra di Anna Pettinelli

Nel team di Anna Pettinelli, così come è avvenuto nel recente passato, Ayle e Matthew hanno proposto che in caso di sconfitta in sfida finisse Martina, nonostante ad esibirsi sia stato Ayle.

Il team di Rudy Zerbi

Nella squadra di Rudy Zerbi l'ultimo arrivato Malìa, il cantante il cui inedito su Spotify ha raggiunto i due milioni di stream, si è offerto sia per l'esibizione che per la sfida.

La sua scelta è stata contestata da Zerbi, il coach ha chiesto che ad esibirsi, e a rischiare fossero gli allievi 'anziani' della squadra. Per questo motivo è stato Petit ad esibirsi.

Gli alunni in sfida e il regalo di Petit

Alla fine del compito la gara è stata vinta da Mew, per questo motivo gli alunni di Lorella Cuccarini sono risultati immuni. In base alle decisioni prese in precedenza in sfida sono finiti Petit, per la squadra di Rudy e Martina per il team di Anna Pettinelli.

Petit nel frattempo ha dato il suo regalo di Natale a Marisol, la sua fidanzata. Il giovane cantante le ha scritto una lettera d'amore e dato un pacchetto, dentro c'erano una collana con i glitter, a forma di cuore, ed un paio di orecchini.