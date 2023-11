Amici 23, Matthew si prepara alla sfida: 'Che umiliazione', maglia ancora sospesa per Simone

Matthew, uno dei cantanti più quotati della scuola di Amici 23, domenica prossima rischia di lasciare il talent show. Il cantante dovrà difendere la maglia contro uno sfidante dopo essere finito all'ultimo posto nella classifica redatta da Tommaso Paradiso. Emanuel Lo non ha restituito la felpa a Simone, mentre Holy Francisco ha rivelato come la musica lo abbia aiutato ad uscire da un momento difficile.

La domenica nera di Matthew di Amici 23

Domenica pomeriggio, Matthew, allievo di Rudy Zerbi, si è trovato per la prima volta all'ultimo posto della classifica, nonostante avesse beneficiato del punto aggiuntivo donato da Petit, vincitore della gara di scrittura, alla sua squadra.

Tornato nella casetta, Matthew ha condiviso i suoi pensieri con gli altri ragazzi, esprimendo il suo sgomento: "Pazzesco, che umiliazione, neanche con il punto. È andata proprio male".

Matthew rischia il suo posto nella scuola di Amici

Il cantante rock ha descritto la sua parabola discendente, dicendo: "Sono partito bene, e poi sta andando tutto a rotoli. Non è per la sfida; la faccio, bene o male l'abbiamo fatta tutti. Mi dispiace per Valentina", ha detto riferendosi a Mew, con cui ha iniziato una relazione nella scuola. "So che questa cosa potrebbe influenzarla, cercherò di non fargliela pesare".

Mew, nel frattempo, è scoppiata in lacrime con alcuni coinquilini, non sopportando l'idea di continuare il percorso senza Matteo Rota, questo il vero nome del cantante. Quando i due si sono ritrovati, Matthew ha cercato di tirarla su di morale, dicendole: "Comunque vada, per me è già una vittoria averti conosciuta".

Due Ballerini in crisi: Elia e Simone

Protagonisti del daytime sono stati anche Elia e Simone. Il primo è in crisi per essere arrivato all'ultimo posto nella classifica stilata da Rossella Brescia domenica pomeriggio. Simone, invece, ha avuto la maglia sospesa da Emanuel Lo durante la settimana.

Dopo una breve esibizione del ballerino, l'insegnante non ha ancora restituito la maglia a Simone, dichiarando: "Vedo sempre gli stessi errori. Non voglio mandarti via; ci devo pensare, ma per il momento la maglia non te la restituisco".

Holy Francisco racconta il suo periodo buio

Holy Francisco, da parte sua, ha rivelato un particolare inedito del suo carattere, confidandosi con Mew e Matthew riguardo a un periodo particolarmente buio della sua vita.

La musica è stata la chiave per aiutarlo a uscire dal tunnel della depressione. Ha spiegato: "Non ero più niente, ero vuoto, neanche mia madre mi riconosceva. Non uscivo, non ero più io". Holy Francisco ha ammesso di aver messo in risalto solo una parte del suo carattere.

Holy Francisco si racconta per la prima volta

"Forse ho estremizzato la cosa ed ho tirato fuori solo il giullare", ha affermato, aggiungendo che questo ruolo inizia a pesargli, specialmente in un contesto come quello del reality.

"Lasciati andare", gli hanno detto Mew e Matthew, e il ragazzo, prendendoli in parola, si è lasciato andare in un pianto liberatorio, che lo ha aiutato a eliminare, in parte, la tensione accumulata durante la puntata di domenica pomeriggio.