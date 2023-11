Amici 23, Lil Jolie criticata dai suoi compagni: 'Sappiamo che tipo è', ma la classifica le da ragione

Il daytime del 2 novembre di Amici 23 ha messo in evidenza i primi dissapori nella casetta dove convivono gli allievi che partecipano al talent show. Nel corso del programma è stata mostrata anche la classifia delle radio.

Protagonismo di Lil Jolie e critiche dei compagni ad Amici 23

Lil Jolie, suo malgrado, è stata la protagonista dell'edizione odierna di Amici 23 nel pomeriggio. Nel taglia e cuci dedicato a Lil Jolie, il cui vero nome è Angela Ciancio, hanno preso parte Matthew, Mida, Mew e Holy Francisco.

Secondo le critiche avanzate dai compagni, la cantante di "Follia" non si è complimentata Mew, che domenica pomeriggio ha conquistato la vetta della classifica. "Ormai conosciamo il suo carattere. Le tengo molto a cuore, ma conosciamo la sua indole", ha affermato Holy Francisco.

"Ci sono troppe cose che mi infastidiscono - ha sostenuto Mew - Le voglio bene perché la rispetto come artista e come persona, ma ci sono cose a cui do un peso e preferisco andare via. Se parlo già so che do fuori di testa, tanto vale che sto zitta e basta perchè già so come va, siamo due tipe che rispondono."

I parere (negativi) sull'inedito di Lil Jolie

Matthew ha sostenuto che Lil Jolie è rimasta male per essere arrivata al sesto posto. "Le rode, quando arrivava prima lei andava bene_". Tutti sono convinti che l'inedito della loro collega non sia un pezzo che possa avere successo "troppo contorto", l'ha definito Matthew.

Lite tra Lil Jolie e gli altri coinquilini per una padella sporca

Nel secondo video presentato oggi, abbiamo visto Lil Jolie coinvolta in una lite con gli altri membri della casa a causa di una padella lasciata sporca in cucina per tre giorni. Durante la discussione, Mew ha accusato Angela di non avere le credenziali per parlare: "La nostra stanza è sporca a causa delle tue cose sparpagliate e il bidet era ostruito a causa di una ciocca dei tuoi capelli che aveva creato un tappo".

Classifica delle radio e posizione di Lil Jolie

Alla conclusione del daytime, Maria De Filippi ha presentato la classifica delle radio, e nonostante le critiche ricevute dai ragazzi, l'inedito di Lil Jolie si è posizionato al secondo posto. Anzi sono proprio gli inediti di Matthew e Holy Francisco che occupano le parti bassi della graduatoria.