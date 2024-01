Amici 23: La classifica degli inediti stilata da Ermal Meta, la dieta di Petit e i 18 anni di Marisol

Giornata particolarmente intensa ad Amici 23 dove alcuni cantanti hanno fatto ascoltare i loro inediti a Ermal Meta. La ballerina Marisol, allieva di Alessandra Celentano, ha festeggiato 18 anni spegnendo le candeline con gli altri coinquilini della casetta mentre Petit, il suo fidanzato, ha iniziato una difficile dieta.

Gli inediti giudicati da Ermal Meta

Quattro cantanti hanno presentato i loro inediti a Ermal Meta che alla fine ha stilato la sua personale classifica dei brani ascoltati nel daytime di oggi.

Petit: Tornerai

Il primo ad esibirsi è stato Petit con "Tornerai", una canzone d'amore che parla del desiderio di una seconda chance quando le storie finiscono. Ermal Meta ha elogiato la semplicità della canzone d'amore e ha previsto che potrebbe diventare un inno durante i concerti di Petit.

Ayle: Il tuo nome

Ayle si è esibito sulle note di "Il tuo nome". Il brano ha emozionato il giudice che l'ha definita semplice ma efficace "La melodia accompagna molto bene il brano", ha detto Ermal che poi si è complimentato per la maglietta di Ayle "Ne ho una uguale".

Malìa: Non so se tu

Il terzo a cantare è stato Malìa con "Non so se tu": "Brano orecchiabile", secondo il cantante/giudice. "Un ricordo molto intenso, io l'avrei espressa un poco più con il corpo, ma lo capisco. Ci sono troppi input ne avrei messi di meno. E quasi un flusso di coscienza, il pezzo è bello e tu lo fai bene".

Mida: Fight Club

Mida con "Fight Club" è stato il quarto ed ultimo allievo ad esibirsi, Mida lo ha definito un pezzo divertente che fa riferimento all'omonimo film. Il brano e l'espressività di MIda sono stati elogiati da Meta alla fine dell'esibizione "MI piace come sei sul pezzo e mi piace la tua faccia da schiaffi, che non guasta, bravo, che posso dirti".

La Classifica

Alla fine delle esibizioni Maria De Filippi ha letto la classifica stilata da Ermal Meta:

Petit 7.5

Ayle 7 ++

Mida 7+ e

Malìa con 6+

Il compleanno di Marisol e la dieta di Petit

Marisol ha festeggiato i suoi 18 anni: "Non mi aspettavo di festeggiarli qua", ha detto ai ragazzi dopo aver spento le classiche candeline. Dopo, lei e Petit si sono ritirati nella stanza, ed il cantante le ha dato i suoi regali, specificando che si potevano cambiare tutti, sia per la taglia che per il gusto.

Petit è stato il protagonista di un breve blocco dedicato alla dieta che sta seguendo e alle tentazioni che sta cercando di evitare, come quella di spalmare la Nutella sopra le fette biscottate.