Amici 23, Holy Francisco chiamato da Rudy Zerbi e Anna Pettinelli: maglia a rischio

La puntata odierna di Amici 23 è stata impegnativa per Holy Francisco, durante il daytime del talent show trasmesso oggi, 17 ottobre, l'allievo di Anna Pettinelli è stato chiamato da Rudy Zerbi e gli è stato assegnato un compito immediato che purtroppo il giovane non è riuscito a superare. Fortunatamente, alla fine, Holy è riuscito a salvare la sua permanenza grazie alla presentazione del suo inedito, ottenendo i complimenti proprio da Zerbi.

Holy Francisco convocato da Rudy Zerbi e Anna Pettinelli

Rudy Zerbi ed Anna Pettinelli hanno convocato nello studio tutti i cantanti, a quel punto è stato mandato in onda un filmato che ha mostrato le varie tappe del percorso artistico di Holy Francisco, che ha partecipato anche a X-Factor. Rudy Zerbi gli ha contestato la leggerezza dei testi che molto spesso sembrano senza sostanza, nei quali l'inserimento di cattive parole regala solo un attimo di divertimento, ma dopo l'esibizione non resta nulla.

"Guarda, qui stiamo ridendo anche noi, perché sentire qualcuno che canta una canzoncina divertente, con una parola che tutti conosciamo, può essere divertente. Ci divertiamo, scherziamo, ma tutto questo è scatenato da quel tipo di situazione. Fino ad ora, quali risultati hai ottenuto? Sembrerebbe nessuno", gli ha detto Zerbi.

"La canzone 'Martina è una stron.a' è goliardia - ha continuato Rudy - Quando hai cantato il tuo inedito davanti a Zeff, che è un produttore importante, lui si è divertito, ma poi preferisce produrre una canzone dal contenuto più sostanzioso, una sostanza. Ti devi mettere in testa che se non aggiungi al divertimento goliardico anche della sostanza, allora, il rischio è che tu finisca sempre come fino a oggi".

Domenica pomeriggio Holy Francisco ha contestato la cover assegnatagli, esprimendo il desiderio di cantare Wake Me Up When September Ends, il brano dei Green Day. Oggi, Rudy Zerbi gli ha concesso di eseguirlo, come compito immediato, ma al termine dell'esibizione non è rimasto soddisfatto. Anche Anna Pettinelli, coach di Holy, ha concordato con il suo collega, chiedendo all'allievo di aggiungere più sostanza alle sue performance altrimenti si sarebbe vista costretta a ritirargli la maglia.

Holy Francisco canta il suo inedito e convince gli insegnanti

Una volta tornato nella casetta Holy Francisco ci ha ripensato e ha deciso di convocare i due insegnati per presentargli un suo inedito, molto diverso da quelli fatti ascoltare fino ad oggi. "Mi ha ferito il fatto che Anna abbia dato ragione al professore, speravo di essere difeso", ha detto il cantante prima di far sentire il suo brano incentrato sullo stupro ad una ragazza, a cui alcuni coetanei hanno fatto bere delle bevande alterate prima di abusare di lei.

La canzone ha unito Anna e Rudy, entrambi i professori hanno elogiato il testo, definendo Francesco "completamente diverso". "Un pezzo che fa la differenza", ha commentato Rudy. "Da oggi in poi per me non sei solo quello delle grasse risate, ma anche uno che pensa, scrive e sa raccontare una cosa", ha concluso il coach.