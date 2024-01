Amici 23: Giulia Stabile, Kumo e il presunto tradimento. Ecco gli indizi social da cui nasce il rumor

Nelle ultime ore, sui social media, un rumor incontrollato e ancora non confermato ha scatenato una ridda di voci intorno a due protagonisti di Amici 23: sembrerebbe che Kumo, noto ballerino entrato nella squadra di Emanuel Lo, abbia una relazione con Giulia Stabile, ex concorrente del programma e oggi professionista del talent show. Tutto è nato da alcuni dettagli social seminati dalla fidanzata, o meglio ex fidanzata di Kumo.

Alessia Cancella le Tracce di Kumo dai Social: Fine della Relazione?

Tiziano Coiro, noto con lo pseudonimo di Kumo, è entrato nella scuola di Amici 23 nella squadra di Emanuel Lo. Il ballerino fino a pochi giorni fa era fidanzato con Alessia, come testimoniano le numerose foto sui social. Queste immagini, da alcune ore, sono scomparse dal profilo della ragazza.

Alessia infatti, come hanno notato i fan più attenti del programma, da poche ore ha cancellato dal suo profilo Instagram tutte le foto in compagnia di Kumo. Un gesto che, normalmente, viene fatto solo quando una coppia si lascia.

La fidanzata di Kumo Unfollowa il ballerino e Giulia Stabile

L'ex fidanzata del ballerino di Amici, inoltre ha unfollowato Kumo, smettendo di seguirlo su Instagram. Alessia, inoltre, ha tolto il follower anche a Giulia Stabile.

Queste mosse della ragazza hanno convinto i fan di Amici che tra Kumo e Giulia sia sbocciato l'amore, e che la povera Alessia sia stata cornificata. Lei stessa, ha avallato questa tesi. Nelle storie di Instagram ha pubblicato una scritta su un muro "Fuori moda, fuori forma, ho le corna dure".

Giulia Stabile e la storia con Sangiovanni

Giulia Stabile ad Amici aveva conosciuto il suo primo grande amore, il cantante Sangiovanni, I due avevano partecipato alla ventesima edizione del talent show.

La loro storia d'amore è durata fino alla scorsa estate. I due non hanno mai reso noti i motivi della rottura. Giulia, intervistata dal settimanale Grazia, disse: "Cosa dico ai fan preoccupati per il destino della mia storia con Sangiovanni? Posso solo dire che per me lui è e resterà per sempre il primo grande amore", confermando indirettamente la fine della relazione.

Sangiovanni parteciperà alla prossima edizione di Sanremo, il brano Finiscimi, ha rivelato a Vanity Fair: "è una lettera d'addio a Giulia Stabile".