Amici 23, ex allievo confessa: “il piacere immediato è solo un' illusione che le sostanze provocano”

Ayale, ex allievo della scuola di Amici 23 sotto la guida di Anna Pettinelli, ha sempre mostrato una grande passione per la musica, ma dietro il talento si nascondeva un lato più fragile e complesso. Con un post condiviso sui social il cantante ha deciso di aprirsi e condividere una parte di sé che finora aveva tenuto nascosta

La confessione sui social

Nelle parole usate, l'interprete di Allergica alle fragole parla delle difficoltà nel trovare piacere nelle piccole cose e di come le cattive abitudini lo abbiano portato a spingersi al limite, fino a dover prendere una pausa per ritrovare sé stesso. Il messaggio che trasmette è potente: il piacere immediato è un'illusione e non è mai troppo tardi per tornare a vivere una vita sana.

Nonostante tutto, la sua determinazione non è venuta meno e Ayale annuncia con forza il suo ritorno con nuova musica, invitando tutti a prendersi cura di sé stessi. La musica rimane il suo modo più autentico di comunicare con il mondo. Sotto il post condiviso sui social hanno scritto alcuni degli ex compagni di avventura del ragazzo per manifestargli il loro affetto e la loro vicinanza. I primi a commentare sono stati Lil Jolie, Holy Francisco e Marisol Castellanos.

Ayale nella scuola di Amici 23

Le parole di Ayale

"C'è un lato di me che ho sempre tenuto nascosto. Penso che sia giusto parlarne soprattutto per le persone che mi vogliono bene. Sono una persona che ha molte difficoltà a trovare del piacere nelle piccole cose e che ha molte difficoltà a porsi dei limiti. Questi problemi mi hanno portato a stare male, talmente male da dover fare una pausa da tutto e da tutti".

E ancora "Ho voluto stressare il mio corpo finché la corda non si è spezzata.Le cattive abitudini ti portano soltanto ad un circolo vizioso, un loop che si ripete, e ti rovini solo la salute. Ho capito che il piacere immediato non esiste, è solo un'illusione che le sostanze provocano".

"Per chi sta vivendo quello che vivo io, non è mai tardi per tornare alla vita reale. Detto questo, tornerò con nuova musica e non ho nessuna intenzione di fermarmi. La musica è l'unico vero modo che ho per parlare con voi Vivete una vita sana e cercate di volervi bene", conclude Ayale.