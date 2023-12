Amici 23: Dustin viola il regolamento, Simone umiliato da Raimondo Todaro

Nella puntata del daytime di Amici 23 del 7 dicembre, due allievi si sono trovati al centro delle attenzioni degli insegnanti. Dustin è stato rimproverato per una violazione del regolamento, mentre Simone è stato ripreso in maniera eccessivamente severa da Raimondo Todaro.

Rimprovero a Dustin da Alessandra Celentano nel daytime di Amici 23

Alessandra Celentano oggi ha rimproverato uno dei suoi pupilli nella scuola, l'australiano Dustin. La maestra ha convocato il suo allievo per chiedergli cosa stesse guardando sul suo computer alcune sere fa. Gli allievi della scuola possono consultare i social solo per motivi legati alla loro professione; ad esempio, per i ballerini è permesso accedere ai canali social per studiare le coreografie.

Dustin ha affermato di stare seguendo una vecchia coreografia, ma è stato subito smentito dalle riprese delle telecamere posizionate nella casetta. L'australiano è stato colto a controllare i suoi profili social.

"A me piacciono le persone sincere", gli ha detto arrabbiata Celentano. Così mi deludi, potevi dirmi la verità, perché non l'hai fatto? " Dustin è apparso mortificato per la piega che stava prendendo la conversazione.

"Io voglio che le persone sappiano assumersi le proprie responsabilità", ha continuato Celentano, che per punizione ha deciso di togliergli il telefono per una settimana. Nel caso di altre infrazioni: "il provvedimento sarà più grave", ha promesso la maestra, sottolineando: "Io non guardo in faccia a nessuno".

La severa critica di Raimondo Todaro a Simone

Raimondo Todaro ha voluto assegnare una coreografia a Simone. Ad avvilire l'allievo di Emmanuel Lo non è stato il compito, ma le parole usate dal maestro.

"Caro Simone, come sai, la prima volta che sei entrato ad Amici ti ho trovato acerbo, non solo a livello fisico, ma anche di danza, come ti è stato detto più volte. Anche nell'ultima puntata, muscolarmente non ci siamo", ha scritto Todaro

E ancora: "La cosa che mi colpisce in negativo è che in due mesi e mezzo di scuola tu non sia incrementato di un chilogrammo di muscoli; sei rimasto identico al tuo ingresso e questo mi fa pensare a due cose.

"La prima è che non pensi sia così importante; la seconda è che sei d'accordo ma non riesci a crescere in massa muscolare. Fossi stato il tuo insegnante, ti avrei invitato e guidato a prendere un po' di peso e trasformarlo in massa. Anche a due mesi si sarebbe vista la differenza", continua la lettera

"Sul piano tecnico, dopo tre settimane di maglia sospesa nella tua prima performance in gara, sei stato un disastro. Ti assegno un compito dove sarai costretto a ballare a petto nudo, dove ti servirà la fisicità. Dovrai dimostrare di essere più maturo e di essere migliorato. Sono sicuro che non saprai rendere su questa coreografia, ma ho deciso di assegnartela perché devi capire che non puoi continuare così", ha concluso Raimondo

La sfida accettata da Simone

"So che un ballerino deve avere un bel fisico ed è importante, ma io non ce l'ho, quindi, che faccio, smetto di ballare? Mai nella vita", ha detto Simone, sottolineando l'incoerenza di Raimondo. "È il primo a criticare quello che ha detto la Celentano su Nicholas e fa la stessa cosa?", ha concluso il coreografo.

Simone è stato confortato da Emmanuel Lo. "A Raimondo non piace il tuo fisico, lui ha una squadra di California Dream Men, ma in loro fatico a vedere dei ballerini." Simone, su consiglio di Emmanuel, ha accettato la sfida.