Amici 23 anticipazioni puntata 18 febbraio: Tre alunni al serale, Angelina Mango ospite

La prossima puntata di Amici 23 andrà in onda domenica 18 febbraio alle 14:00 su Canale 5: ecco un'anteprima e alcuni spoiler su ciò che vedremo.

Le registrazioni della prossima puntata di Amici 23 sono terminate, e lo spettacolo andrà in onda su Canale 5 domenica 18 febbraio alle 14:00. Durante lo show, gli allievi di canto e ballo si esibiranno nelle loro discipline e saranno sottoposti al severo verdetto dei giudici di questa settimana. Le anticipazioni, fornite dall'account Twitter AmiciNews e da SuperGuidaTv, contengono spoiler.

Ospiti, news e giudici del 18 febbraio

L'ospite musicale è la cantante del momento: Angelina Mango, vincitrice di Sanremo 2024 e nata nella scuola di Amici, dove lo scorso anno è arrivata in seconda posizione. Maria De Filippi ha anticipato che la prossima settimana toccherà a Alessandra Amoroso, anche lei reduce dalla kermesse canora presentata da Amadeus.

Altri ospiti saranno Maninni, i The Kolors, Annalisa e Irama, tutti provenienti da Sanremo.

La prova Oreo la vince Sofia con il pigiama party con Sarah. La prova Marlù è stata vinta da Giovanni.

Amici 23: La classe di canto

I cantanti, come di abitudine, si sono esibiti sulle note delle canzoni preparate nel corso della settimana e giudicate questa volta da Ornella Vanoni.

La classifica

Martina

Nahaze - Sarah - Lil Jolie

Midda - Kia

Holden - Malia

Ayle

Compiti

Mida non ha superato il compito assegnato da Anna Pettinelli a cui, come sempre, non sono piaciute le barre scritte dal cantante.

Gara degli inediti

Holden, Mida e Martina hanno partecipato alla gara degli inediti vinta da Holden che si esibirà al Red Valley Festival

La classe di ballo

La gara tra i ballerini della scuola di Amici è stata giudicata da Marcello Sacchetta.

Classifica

Lucia

Marisol

Sofia

Kumo

Nicholas - Giovanni

A Nicholas e Giovanni è stata sospesa la maglia dopo l'ultimo posto in classifica

Improvvisazione

Alla gara hanno partecipato Dustin, Nicholas e Lucia. A vincere è stato il ballerino australiano, che ha ottenuto una borsa di studio in Finlandia.

Esibizioni dei ballerini con gli ospiti

Giovanni (e Francesca) con Annalisa

Lucia balla con Angelina

Marisol con Irama

Nicholas con Maninni

Sofia e Kumo con i The Kolors

Compiti

Lucia ha superato il compito ricevendo i complimenti dai professori

Maglie per il serale

Altri tre alunni hanno avuto la maglia che li qualifica per la fase finale: Martina, Marisol ed Holden.

Allievi che parteciperanno al serale

Sono cinque gli alunni che ad oggi hanno ottenuto la maglia per il serale

Ballerini

Dustin - ballerino di Alessandra Celentano

Marisol - ballerina di Alessandra Celentano

Gaia - ballerina di Raimondo Todaro

Cantanti