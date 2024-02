Amici 23 anticipazioni puntata 11 febbraio: maglia serale assegnata, ospiti, giudici e classifiche

La prossima puntata di Amici 23 andrà in onda domenica 11 febbraio alle 14:00 su Canale 5: ecco un'anteprima e alcuni spoiler su ciò che vedremo.

Le registrazioni della prossima puntata di Amici 23 sono terminate, e lo spettacolo andrà in onda su Canale 5 domenica 11 febbraio alle 14:00. Durante lo show, gli allievi di canto e ballo si esibiranno nelle loro discipline e saranno sottoposti al severo verdetto dei giudici di questa settimana. Le anticipazioni, fornite dall'account Twitter AmiciNews e da SuperGuidaTv, contengono spoiler.

Ospiti, news e giudici dell'11 febbraio

L'ospite musicale è uno dei cantanti che lo scorso anno abbiamo visto a Sanremo, si tratta di Olly che lo scorso anno duettò con Lorella Cuccarini sulle note de La notte vola. Il cantante presenterà il suo ultimo brano: A squarciagola.

La prova Oreo la vince Petit che vince una cena con Marisol. La prova Marlù è stata vinta da Kumo

Amici 23: La classe di canto

I cantanti, come di abitudine, si sono esibiti sulle note delle canzoni preparate nel corso della settimana e giudicate questa volta dal maestro Beppe Vessicchio e J-Ax.

La classifica

Petit: "Papaoutai" di Stromae

Lil Jolie: "1950" di Amedeo Minghi

Sarah

Martina: "Io che amo solo te" di Endrigo

Malia: Una canzone di Franco 126

Kia: "Tutti i brividi del mondo" di Anna Oxa

Holden: "Chemical"

Nahaze: "Molotov" di Lazza

Ayle: "Abissale" di Tanana

Mida: "Maleducata" di Achille Lauro

Gara degli inediti

Petit, Lil Jolie e Sarah, primi tre classificati, hanno fatto una gara di inediti vinta da Petit. Per il suo brano sarà prodotto un videoclip.

Compiti

Sarah ha cantato Vacanze romane, Anna Pettinelli le ha dato un'insufficienza.

Ayle ha cantato La Vasca. Il compito è stato assegnato da Lorella Cuccarini. Voto sufficiente solo dalla sua maestra Anna Pettinelli.

La classe di ballo

La gara tra i ballerini della scuola di Amici è stata giudicata da Gaetano Curreri e Daniel Ezralow.

Classifica dei ballerini

Marisol

Sofia

Lucia

Nicholas e Kumo

Giovanni

Improvvisazione: (Tema felicità e sconforto)

Alla gara hanno partecipato Dustin, Nicholas e Lucia. A vincere è stato il ballerino australiano, che ha ottenuto una borsa di studio in Finlandia.

Giovanni ha svolto il compito assegnato da Alessandra Celentano. Voto insufficiente, il ballerino ha avuto 2.

Kumo ha ballato un cha cha con Francesca Tocca. Alessandra Celentano gli ha messo 0 dicendogli non ha la predisposizione.

Maglie per il serale

Gaia, che non era presente in studio per un problema al ginocchio, ha avutola maglia del serale, a consegnargliela è stato Raimondo Todaro.

Allievi che parteciperanno al serale ad oggi