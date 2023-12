Amici 23 anticipazioni 17 dicembre: Sfida di Lil Jolie, un nuovo ingresso e gli ospiti di domenica

La prossima puntata di Amici 23 andrà in onda domenica 17 dicembre alle 14:00 su Canale 5: ecco un'anteprima e alcuni dettagli su ciò che vedremo.

Le registrazioni della prossima puntata di Amici 23 sono state completate, e lo spettacolo andrà in onda su Canale 5 domenica 17 dicembre. Durante lo show, gli allievi si sfideranno in varie prove e ci saranno due sfide. Le anticipazioni, fornite dall'account Twitter AmiciNews e da SuperGuidaTv, contengono spoiler.

Ospiti e Giudici del 17 dicembre

Nella puntata di oggi gli ospiti sono stati gli Articolo 31 e Coma cose che hanno collaborato per il singolo Una cosa bene, uscito allo scoccare della mezzanotte dello scorso 8 dicembre. Torna negli studi di Amici Giovannino che ha mostrato una palla di natale con la foto di lui e Sabrina Ferilli che si baciano a Tu si que vales.

I giudici di questa puntata sono stati per il canto Federica Camba, Dikele e Gerry Scotti, che ha inciso un disco con l'intelligenza artificiale. Per il ballo è tornata ad Amici Veronica Peparini, ex insegnante del programma.

Amici 23: La classe di canto

Dopo le esibizioni dei cantanti la classifica stilata dai giudici è stata la seguente:

Petit

Holden

Lil Jolie

Mew

Mida

Lil Jolie

Ayle

Matthew

Sarah

Compiti Assegnati

Lil Jolie e Petit hanno cantato insieme Last Christmas

Sfida

Si sono sfidati due ragazzi: Malia e Yuri, il primo proposto da Rudy Zerbi, il secondo da Anna Pettinelli. Malia ha vinto la sfida, il suo singolo Maiorca su Spotify ha superato i due milioni di visualizzazioni

Lil Jolie, finita ultima in classifica la scorsa settimana, è stata sfidata da Giulia. Lil Jolie ha vinto la sfida grazie alla sua interpretazione di What's Up ed è rimasta nella scuola.

La classe di ballo

Dopo le esibizioni dei ballerini è stata letta la classifica stilata dai giudici

Sofia

Kumo

Lucia

Dustin

Gaia

Marisol

Simone

Nicholas

Giovanni

Compiti assegnati

Simone ha svolto un compito assegnato da Raimondo Todaro, a detta del coreografo il ballerino manca di fisicità.

Giovanni ha svolto un compito assegnato da Alessandra Celentano che lo ha visto migliorato e gli ha dato un 5,5

Dustin ha avuto 7, la Celentano ha sottolineato che il ballerino è molto ricettivo alle correzioni che gli vengono chieste.