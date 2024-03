Amici 23: Alessio Cavaliere, ex allievo della scuola, nuovo professionista per il Serale

Novità per il serale di Amici 23: alla squadra dei ballerini professionisti si aggiunge Alessio Cavaliere, che il pubblico del talent show conosce ed apprezza per averlo visto nella scuola nella scorsa edizione del programma nella squadra di Raimondo Todaro.

Alessio Cavaliere ad Amici 23

La notizia della partecipazione di Alessio Cavaliere al Serale di Amici 23, che inizierà sabato 23 marzo, è stata anticipata dal padre dell'ex allievo di Raimondo Todaro. "Da allievo di Amici 22/23 a ballerino professionista di Amici 23/24. Fieri di te e un grande in bocca al lupo per questa nuova avventura", si legge in una delle sue storie di Instagram.

Alessio, sul suo profilo social non ha confermato la notizia, aspettando, probabilmente, che sia la produzione di Amici a farlo. Cavaliere, attualmente, lo possiamo vedere su Netflix. Il ballerino di hip-hop, infatti, partecipa ad alcune coreografie di Nuova scena, la competizione musicale con Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain alla ricerca dei protagonisti che segneranno la futura scena rap italiana disponibile sulla piattaforma streaming. La nostra recensione di Nuova Scena.

Chi è Alessio cavaliere

Alessio Cavaliere, classe 2004, è nato a Napoli, anche i suoi genitori sono dei ballerini. L'ex allievo di Amici è diplomato in danza moderna, la sua passione sono l'hip-hop e la breakdance. Alessio Cavaliere entrò nella scuola del talent show di Maria De Filippi nel gennaio del 2023 nella squadra di Raimondo Todaro, vincendo la sfida con Samuel Antinelli.

Amici 23: Giovanni ai professionisti "Prima di venire qua potevo aspirare solo a ballare ai matrimoni"

Il serale di Amici 23

La fase finale di Amici 23 inizierà il prossimo 23 marzo, Maria De Filippi ha confermato i giudici dello scorso anno: Michele Bravi, Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofrè. Il direttore artistico sarà, ancora una volta, Stéphane Jarny. Ecco le squadre che si sfideranno

Alessandra Celentano - Rudy Zerbi

Dustin - Ballerino

Marisol - Ballerina

Holden - cantante

Petit - cantante

Lorella Cuccarini - Emanuel Lo

Lucia - Ballerina

Sofia - Ballerina

Nicholas - Ballerino

Kumo - Ballerino

Mida - cantante

Sarah - cantante

Anna Pettinelli - Raimondo Todaro