Amici 23, Alessandra Celentano furiosa contro Nicholas Borgogni: 'Mi sono scocciata del tuo attegiamento'

I rapporti tra Alessandra Celentano e Nicholas Borgogni sono sempre più tesi, come ha dimostrato la sfuriata della professoressa nel daytime di Amici 23 di oggi 6 dicembre. I ballerini sono stati chiamati a una serie di prove che non hanno soddisfatto la maestra. I commenti di Nicholas hanno irritato la Celentano, che lo ha zittito in malo modo.

Tensioni tra Alessandra Celentano e Nicholas Borgogni a Amici 23

La puntata odierna di Amici è stata caratterizzata da un'atmosfera intensa e ricca di emozioni. Nel corso del daytime, Alessandra Celentano ha nuovamente sottoposto gli allievi del talent show a una serie di sfide impegnative. Riuniti in studio, i ragazzi hanno affrontato prove mirate a testare la loro versatilità e qualità tecnica.

Prove impegnative e delusione della maestra

La maestra ha riproposto la griglia con i requisiti richiesti per essere dei veri ballerini, le prove includono flessibilità, morbidezza e collo del piede. I voti sono stati molto bassi, e la Celentano è rimasta delusa da molti allievi, compresi alcuni dei ragazzi che fanno parte del suo team.

Scontro tra maestra e allievo: Nicholas Borgogni zittito

Nicholas, durante la lezione, è intervenuto spesso, sia quando la maestra ha commentato, negativamente, le sue prove, sia quando la Celentano ha criticato altri allievi. I continui interventi non richiesti del ragazzo hanno irritato la maestra che lo ha redarguito in maniera severa

"Senti Nicholas, non è che ogni cosa che dico devi rispondere - ha detti la maestra - C'è modo e modo di parlare, c'è modo e modo di rispondere. Sei sempre polemico! Mi sono scocciata di questa cosa, devi stare zitto! Sto facendo lezione. Il tuo ruolo è l'allievo, ok? Che sia chiaro, perché sta cominciando a scocciarmi questo tuo modo".

Il momento di riflessione per Nicholas Borgogni

Dopo la lezione Nicholas è stato rimproverato anche da alcuni suoi compagni che hanno cercato di fargli capire che quest volta aveva esagerato.

"Mi sono rotto di sentirmi dire cose negative. Ora faccio schifo anche nella presenza scenica. Non si può dire più niente certo che mi difendo. Vengo screditato da dodici puntate, adesso mi sono rotto", ha replicato l'allievo di Raimondo Todaro.

Lucia e Kumo hanno provato a farlo ragionare, spiegandogli che deve imparare a stare in silenzio, soprattutto quando non è interpellato. Nicholas gli ha dato ragione "Devo imparare a rimanere in silenzio, anche se mi fa andare fuori di testa".