Amici 23: Alessandra Celentano chiude con Nicholas, Lucia mette alle strette Kumo

Nel daytime di Amici 23 c'è stata una sorprendente decisione di Alessandra Celentano: non assegnerà più compiti a Nicholas.

Dopo l'ultimo scontro con Nicholas nella puntata di domenica pomeriggio di Amici 23, la maestra Alessandra Celentano ha inviato una lettera a Nicholas, il ballerino di Raimondo Todaro, comunicando che non gli assegnerà più compiti. Durante il daytime è stato trasmesso anche uno scontro tra Kumo e Lucia, quest'ultima ha accusato il ballerino di parlare costantemente alle spalle degli altri ragazzi. In questo specifico caso, le parole di Kumo erano indirizzate a Dustin.

Discussione su Nicholas e Alessandra Celentano

Nell'ultima puntata di Amici, come rivelato dalle anticipazioni, Nicholas aveva eseguito il compito assegnatogli da Alessandra Celentano, ottenendo un risultato che la maestra di danza ha definito disastroso. Da ciò era scaturita una discussione che aveva coinvolto anche Raimondo Todaro, insegnante di Nicholas.

La decisione di Alessandra Celentano

Dopo la trasmissione, Alessandra ha deciso di comunicare a Nicholas, attraverso una lettera, che non gli assegnerà più compiti. La maestra ha specificato che i suoi commenti non sono personali ma riguardano esclusivamente la danza, affermando: "Tutto ciò che ti dico è sempre riferito alla danza. I compiti sono pensati per farvi crescere e farvi capire la differenza tra quantità e qualità. È meglio essere un bravo avvocato che un ballerino mediocre."

Nella parte conclusiva della lettera, Alessandra Celentano ha rivelato la sua decisione: "Forse hai bisogno di un confronto più amorevole. Per questo ho deciso di non assegnarti più compiti, così potrai concentrarti meglio sul tuo percorso con il tuo professore."

Nicholas ha chiesto attraverso la produzione un incontro con la maestra, ma Alessandra Celentano ha rifiutato il confronto, credendo di aver già comunicato tutto nella lettera. Questa risposta ha sconfortato il ballerino, che si è rifugiato nel bagno a piangere, seguito subito dopo da alcuni suoi compagni.

Kumo e Lucia

In un'altra parte del daytime, Kumo si è lamentato del giudizio di Alessandra Celentano dopo la sua esibizione, definita dalla maestra "noiosa e inespressiva". Durante una cena con altri ballerini, Kumo ha ribadito la sua amarezza dicendo: "Mi dispiace molto, perché non mi sento attaccato a livello di danza, ma di persona. Lei arriva sempre alla stessa conclusione, ma io ballo sempre con il cuore"

E poi: "Sono sensazioni soggettive, io ad esemmpio non mi emoziono tanto quando balla Dustin, ma di più con Gaia". Dustin è il ballerino australiano, allievo di Alessandra Celentano, tra i favoriti alla vittoria finale.

Successivamente, nel cortiletto della casetta, Lucia ha replicato a Kumo, accusandolo di parlare male di Dustin solo quando non è presente. Secondo Lucia, non è la prima volta che l'allievo di Emanuel Lo critica un compagno alle spalle.

"Mi dà fastidio a volte. Sembra che ti senti a tuo agio a giudicare le persone che non ci sono", ha dichiarato Lucia. Kumo ha risposto affermando che è abituato ad esternare le sue opinioni, ma Lucia gli ha consigliato di dirle direttamente alla persona interessata. "Sono fatto così. Se a te dà fastidio, evitami", è stata la reazione di Kumo.