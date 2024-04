Amici 23: Mida escluso dalla finale ideale e sbotta con Petit: 'Bello amico di mer*a'

Si avvicina la conclusione di Amici 23 e la tensione tra gli otto ragazzi rimasti in gara cresce. Oggi, Maria De Filippi ha chiesto a ciascuno di loro di fare i nomi di chi vorrebbero vedere in un'ipotetica finale ideale. Nessuno ha nominato Mida.

La giornata di Mida: dalla discussione con Petit all'esclusione dalle classifiche

Il daytime del 23 aprile di Amici 23 ha mostrato una discussione tra Petit e l'allievo di Lorella Cuccarini, iniziata in seguito l'eliminazione di Gaia, ex fidanzata del cantante di ROSSOFUOCO, brano certificato disco di platino.

Mida ha affermato che, se sabato scorso fosse finito al ballottaggio con la ballerina, si sarebbe autoeliminato. Petit ha storto il naso, poco convinto che il suo collega di percorso fosse sincero: "Conoscendoti, non ti ho creduto". Mida ha risposto sarcasticamente, dicendo: "Bell'amico di m...", confermando la sua opinione, ma ammettendo infine: "Sono sempre stato razionale; dopo 5 minuti mi sono ripreso dal raptus e ho capito che era una follia".

Petit è stato tra gli allievi più votati per un'ipotetica finale

Nella seconda parte dell'appuntamento quotidiano, Maria De Filippi ha chiesto ai ragazzi di fare cinque nomi di allievi che vorrebbero vedere in un'ipotetica finale ideale. I ballerini hanno scelto tutti i loro colleghi di danza, mentre i cantanti sono stati più inclusivi. Nessuno ha scelto Mida, che ovviamente non è stato felice di questa esclusione.

In dettaglio, Dustin ha scelto i membri della sua squadra: Marisol, Holden, e Petit, oltre a Sofia. La ballerina di Emanuel Lo ha nominato Marisol, Dustin, Petit e Martina. Quest'ultima ha scelto Holden e Petit come cantanti, ma non ha espresso preferenze per i ballerini. Sarah ha citato Petit, Martina, Sofia e Marisol. Mida, escluso dagli altri, ha fatto i nomi di Petit, Holden, Dustin e Marisol.

Attualmente sono rimasti in gara otto allievi: Dustin, Marisol, Holden e Petit della squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. Sofia, Mida e Sarah del team di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. E infine la squadra di Anna Pettinelli e Raimondo Todaro, e composta dalla sola Martina.