Amici 2020 serale: anticipazioni della quarta puntata, stasera su Canale 5

Torna stasera su Canale 5 alle 21:20 il serale di Amici 2020, che andrà in onda senza pubblico e senza duetti per via del Coronavirus: anticipazioni e ospiti della quarta puntata.

Amici 2020 serale torna stasera su Canale 5 alle 21:20 con una quarta puntata ancora senza pubblico e senza duetti, per effetto dei provvedimenti in tema di Coronavirus.

Le anticipazioni di stasera riguardano anzitutto i concorrenti che, dopo la lite in diretta tra il ballerino Valentin e Maria De Filippi, hanno naturalmente ridotto il loro numero. Al momento sono rimasti in gara i cantanti Nyv, Giulia Molino, Gaia Gozzi e Jacopo Ottonello e i ballerini Nicolai Gorodiskii e Javier Rojas. Uno di loro sarà eliminato nel corso della quarta puntata.

Non dovrebbero essere presenti ospiti in studio, mentre, come nella scorsa puntata, ci saranno i giurati e i professori dell'accademia di Amici a giudicare le performance dei ragazzi. Fondamentale, ancor di più in queste settimane particolari, sarà la presenza del pubblico a casa che potrà esprimere la propria preferenza tramite il televoto.