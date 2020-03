Amici 2020 serale: anticipazioni e ospiti della terza puntata, stasera su Canale 5

Torna stasera su Canale 5 alle 21:20 il serale di Amici 2020, che andrà in onda senza pubblico e senza duetti per via del Coronavirus: anticipazioni e ospiti della terza puntata.

Amici 2020 serale torna stasera su Canale 5 alle 21:20 con una terza puntata attesissima non solo da quanti sperano che Maria De Filippi riconfermi gli ottimi ascolti della scorsa settimana (quasi il 19,9% di share), ma soprattutto perché sarà la seconda puntata senza pubblico nella storia dello show e la prima senza duetti. Provvedimento necessario vista l'emergenza Coronavirus.

Le anticipazioni per la nuova edizione riguardano anzitutto i concorrenti, per il canto sono rimasti in gara Gaia Gozzi, Giulia Molino, Jacopo Ottonello e Nyv. Per il ballo Javier Rojas, Nicolai Gorodiskii e Valentin Alexandru. I talenti di Amici sono pronti a darsi battaglia anche oggi, venerdì 13 marzo, sotto gli occhi dei giurati, Vanessa Incontrada, Loredana Bertè e Gabry Ponte (cui si aggiunge di Tommaso Paradiso, che però non vota), dei professori e naturalmente del pubblico da casa.

Coronavirus: Amici 19 e Grande Fratello Vip 2020 andranno regolarmente in onda

La puntata di stasera non prevede ospiti per l'emergenza Coronavirus. I ragazzi durante la settimana hanno avuto assegnati le canzoni per il serale, ma non sono stati mostrati gli ospiti con cui avrebbero dovuto duettare. Maria De Filippi spera di poter fare qualche gradevole sorpresa al pubblico collegandosi con qualche artista da casa, magari via social, ma non è stato fatto nessun annuncio ufficiale.