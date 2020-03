Coronavirus: Amici 19 e Grande Fratello Vip 2020 andranno regolarmente in onda

Mediaset ha deciso di non fermare l'intrattenimento durante l'emergenza Coronavirus e ha comunicato ufficialmente che sia Amici 19 sia il Grande Fratello Vip 2020 continueranno ad andare in onda.

L'emergenza sanitaria che tutta Italia sta vivendo ha portato parecchio scompiglio nei palinsesti televisivi. Non solo studi senza pubblico: la RAI ha dovuto sospendere parecchie trasmissione e così pure ha fatto Mediaset, che in questa settimana ha dovuto anche fare i conti con due casi di positività al test, costati la sospensione momentanea a Le Iene e Quarta Repubblica.

Eppure l'azienda di Cologno Monzese ha deciso di stringere i denti e di continuare ad assicurare al pubblico una programmazione televisiva completa anche dopo l'attento esame del decreto del Presidente del Consiglio con le nuove misure restrittive anti-contagio.

Per questo, oltre al grande sforzo delle edizioni dei tg e dei programmi di approfondimento diurni e di prima serata, "abbiamo chiesto anche ai programmi di intrattenimento in diretta già avviati, da Striscia la Notizia ad Amici a Grande Fratello Vip, di continuare ad andare in onda. Naturalmente apportando tutte le misure necessarie per rispettare scrupolosamente le regole di sicurezza. Tutti i nostri collaboratori impegnati nella produzione di questi programmi - autori, conduttori, tecnici - hanno aderito alla nostra proposta dimostrando totale disponibilità e di questo li ringraziamo di cuore" ha comunicato Mediaset in una nota ufficiale.