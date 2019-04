Amici 18 serale: quarta puntata stasera su Canale5

Amici 18 serale torna stasera su Canale5 alle 21:10 con la quarta puntata. Al timone Maria De Filippi, che alla conduzione della nuova edizione sta un po' faticando: sabato 13 aprile, per la seconda settimana consecutiva, è stata battuta dalla concorrenza di Milly Carlucci su Rai1 con Ballando con le stelle.

Dopo l'eliminazione di Jefeo, sono rimasti in 9 i concorrenti in gara per la vittoria nel serale di Amici 2019, squilibrando nuovamente la situazione numerica tra le due squadre: Giordana, Mameli, Alvis, Rafael e Umberto sono i Bianchi, Tish, Alberto, Valentina e Vincenzo sono i Blu. Entrambe le squadre, come sappiamo, hanno dei coach: rispettivamente Ricky Martin e il tenore Vittorio Grigolo. Le esibizioni dei ragazzi saranno accompagnate da un'orchestra formata da 31 giovani musicisti e da un corpo di ballo composto da 31 ballerini nazionali e internazionali.

I giudici schierati per valutare le esibizioni dei concorrenti saranno Rudy Zerbi, Alex Britti, Stash, Alessandra Celentano, Veronica Peparini e Timor Steffens, oltre a Loredana Bertè, giudice speciale dell'edizione che continua nella sua lotta: chiede che si rispetti lo schema già messo in atto la scorsa settimana e che a giudicare la prima manche della gara siano solo gli spettatori. Torneranno anche i due comici Pio e Amedeo, ospiti fissi di Amici 18. Direttore artistico dell'intero show sarà Giuliano Peparini. Ospiti della terza puntata saranno Umberto Tozzi e Raf e Renato Zero, che si esibirà con i ragazzi in gara con quella che è stata preannunciata come una prova folle.

Il COUNTDOWN è iniziato! Manca sempre meno alla puntata di questa sera, in cosa consisterà la Prova Folle proposta da @renatozer0? 🤔 #Amici18 pic.twitter.com/nrtdYL5gL9 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) 20 aprile 2019

Dove vederlo: è possibile vedere Amici 18 serale in diretta su Canale5 a partire dalle 21:10. In streaming la puntata sarà disponibile in contemporanea sulla piattaforma MediasetPlay, dove sarà anche possibile riguardarla in replica nella sezione dedicata. I video riguardanti sia il daytime di Amici 18 che il serale sono disponibili anche su WittyTv e Dplay.