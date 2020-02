American Horror Story 10, Macaulay Culkin in tendenza su Twitter: la sua reazione epica

L'ingaggio di Macaulay Culkin in American Horror Story 10 ha suscitato numerose reazioni, e l'attore ha risposto con tanto umorismo nero al suo nome in tendenza su Twitter.

L'annuncio dell'ingaggio di Macaulay Culkin in American Horror Story 10 ha creato ilarità in rete con commenti che vanno dalla incredulità a giudizi ben più severi, ma l'attore ha preso di petto il suo nome in trending topic con un tweet ironico in cui riprende un vecchio e malevolo gossip di alcuni anni fa che lo dava per deceduto anzitempo.

Macaulay Culkin, che negli anni Novanta era diventata una star grazie ai due film di Mamma, ho perso l'aereo, dopo anni di alti e bassi ha ripreso a recitare con maggior regolarità tanto da riuscire ad essere ora inserito nell'ultima stagione di American Horror Story, la serie antologica Ryan Murphy che va in onda sul FX. La notizia è diventata trend-topic, ovvero la più chiacchierata in rete e l'attore ha risposto ai dubbi di molti spettatori con un post sul suo account Twitter molto divertente: "Mi sono appena svegliato e ho visto che ero di tendenza. Qualcuno mi può spiegare cosa sta succedendo? Sono morto di nuovo?". Il riferimento è al 2014 quando per alcune ore era apparsa online la notizia della sua morte, poi risultata una bufala.

I just woke up and saw I was trending. Can someone explain what's going on? Did I die again?? — Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) February 26, 2020

Ancora non è noto che parte farà, così come quale sia il tema conduttore dei nuovi episodi, l'ultima ad esempio è stata modellata sui popolari slasher movie degli anni Ottanta. Unica cosa certa è che Culkin sarà affiancato da un cast decisamente variegato che comprende: Sarah Paulson, Even Peters, Kathy Bates, Leslie Grossman, Billie Lourd, Adina Porter, Lily Rabe, Angelica Ross e Finn Wittrock. FX ha anche confermato che American Horror Story è stata rinnovata per le successive tre stagioni, la 11, la 12 e la 13.