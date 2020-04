Ambra Angiolini ha "dei denti strani": i fan su Instagram spiazzati dalle ultime foto

Nuovo look per Ambra Angiolini: l'attrice ha dei denti diversi, oltre ad un nuovo taglio di capelli, tanto che alcuni fan lo hanno sottolineato nei commenti alle ultime foto pubblicate su Instagram dall'attrice.

L'attrice in questi giorni ha lanciato l'iniziativa #sostienibrescia per aiutare la città lombarda in questo periodo difficilissimo, iniziativa alla quale hanno aderito anche altri personaggi celebri - tra cui anche il suo ex-marito, Francesco Renga - ma se l'iniziativa è stata accolta con partecipazione, molti fan hanno notato che Ambra Angiolini ha un sorriso diverso, di sicuro ha dei denti diversi da quelli che aveva prima.

Non sono mancati i commenti sul nuovo taglio di capelli quindi - Ambra Angiolini sfoggia un nuovo caschetto liscio che le dona molto - ma anche ai suoi denti: "Ma hai messo un filtro sui denti?" - le ha chiesto qualcuno, mentre altri l'hanno messa un po' alle strette: "Non puoi negare di aver fatto qualcosa ai denti, ti seguo da sempre". Un'altra fan le ha detto con sincerità e affetto che "Quei due incisivi leggermente storti erano una delizia, erano il tuo segno distintivo, erano AMBRA! Sei sempre meravigliosa, ma adesso hai il sorriso come tutte le altre, peccato."