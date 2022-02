Ambra Angiolini da Michelle Hunziker: “Sono stata bulimica e ho perso un lavoro perché considerata lesbica"

Ambra Angiolini ha fatto una serie di rivelazioni, alcune inedite, durante un botta e risposta con Michelle Hunziker sul palco di 'Michelle Impossible': dalla bulimia egli errori con gli uomini, le due artiste, vestite di rosso, hanno raccontato agli spettatori alcuni dei momenti più difficili della loro vita.

Ambra Angiolini ha rotto con Massimiliano Allegri nel 2021 dopo una storia di quattro anni. Michelle Hunziker ha da poco chiuso la sua relazione con Tomaso Trussardi al quale era legata sentimentalmente dal 2011. I due si erano sposati nel 2014 e hanno avuto due figlie. Le due donne ieri si sono ritrovate a 'Michelle Impossible', per la seconda, ed ultima, puntata del one woman show della conduttrice di origini svizzere.

Vestite di rosso Ambra e Michelle hanno raccontato una parte della loro vita in un confronto che ha emozionato il pubblico. "Quando iniziai a lavorare, un agente del mondo dello spettacolo mi rifiutò dicendo che avevo il polpaccio grosso. Oggi ho capito che non avevo sbagliato lavoro, ma avevo sbagliato persona", ha esordito Michelle. La parola è passata ad Ambra che ha raccontato: "Ho fatto l'amore per la prima volta a 18 anni con l'uomo sbagliato. Mi diceva che ero grassa e che per rivederlo dovevo assolutamente dimagrire. Io, per farlo accadere presto, inizio a vomitare e divento bulimica. Oggi vomito ancora le persone sbagliate fuori dalla mia vita".

Michelle Hunziker ha poi parlato delle violenze fisiche e psicologiche subite in passato "ho sbagliato ad accettarle, oggi aiuto gli altri a non commettere lo stesso errore" e poi, riferendosi al periodo passato in una setta: "non ho fatto sesso per due anni a causa della setta" - e Ambra - "io senza setta ho praticato uguale". La Angiolini ha poi raccontato che una volta le fu negato un lavoro perché nel mondo dello spettacolo giravano voci sul suo orientamento sessuale: "Non mi hanno dato il lavoro perché si diceva che ero lesbica. Non dovevano darmi il lavoro perché ero cagna non perché ero lesbica!" puntualizza aggiungendo che "oggi mi sento protetta dalla mia famiglia rainbow", riferendosi al fatto di essere un'icona gay sin dai tempi di Non è la Rai.

"Io ho due ex mariti", termina Michelle, parlando delle storie finite. Ambra rivela "E io infatti ho visto te e non mi sono sposata" e poi, riferendosi alla storia con Massimiano Allegri "l'ultima volta che mi sono sbagliata è stata nel 2017. Oggi siamo nel 2022 e posso dire che mi ero proprio sbagliata".