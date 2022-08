Amber Heard vende una casa per un milione di dollari dopo il processo con Johnny Depp

Amber Heard ha deciso di vendere la sua casa dopo che una serie di testate giornalistiche hanno rivelato che non ha i soldi per pagare gli 8 milioni che deve a Johnny Depp.

La battaglia legale tra Amber Heard e Johnny Depp si è conclusa con la vittoria schiacciante dell'attore: la star di Aquaman non è apparentemente in grado di pagare il suo ex marito e sembra che abbia venduto una casa di sua proprietà per oltre 1 milione di dollari.

TMZ riferisce che una proprietà nella Yucca Valley, nel sud della California, è stata recentemente venduta per 1.050.000 milioni di dollari e che la villa, in precedenza, apparteneva proprio alla Heard. L'esatta location non era chiara, anche se sappiamo che era stata precedentemente acquistata nel 2019.

Tuttavia, TMZ è stata in grado di confermare attraverso i nuovi proprietari che è stata proprio Amber a vendergliela, anche se non hanno mai trattato direttamente con lei. La casa era stata acquistata per 570.000 dollari nel 2019, il che significa che la star ha realizzato un ottimo profitto.

Ancora non è chiaro se Amber Heard abbia o meno i soldi per pagare gli 8 milioni che deve a Depp e questo potrebbe essere un tentativo di trovare quel denaro. D'altro canto, è anche possibile che, avendo recentemente fatto richiesta di appello, l'attrice sia stata costretta a pagare i suoi avvocati.