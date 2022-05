Amber Heard sussulta quando Johnny Depp le si avvicina in tribunale (VIDEO)

Amber Heard ha sussultato goffamente quando Johnny Depp ha iniziato a camminare verso di lei nell'aula del tribunale della Virginia lo scorso giovedì, prima della pausa pranzo del loro teso processo per diffamazione: il video dell'"incidente" ha suscitato una serie di commenti da parte dei fan dell'attore che hanno accusato la star di Aquaman di aver "recitato".

Come si può vedere nella clip, la Heard aveva appena finito di testimoniare quando è scesa dal banco degli imputati proprio nello stesso momento in cui la star di "Pirati dei Caraibi" stava lasciando l'aula del tribunale: il video, ormai divenuto virale, è stato twittato da un produttore di Law&Crime Network.

All'inizio del video l'attrice sta guardando in basso e non sembra aver notato che Depp si è alzato dal suo posto: appena lo vede avvicinarsi a lei, Amber si ritrae improvvisamente con un'espressione spaventata sul viso e una guardia si intromette tra gli ex, facendo segno all'attore di Edward mani di forbice di non avvicinarsi ulteriormente.

Johnny Depp, che non sembrava essere affatto turbato dall'incontro ravvicinato, ha alzato le spalle e dopo aver incrociato lo sguardo della sua guardia del corpo si è lasciato sfuggire una risatina. Inutile dire che i fan abbiano letteralmente invaso la sezione commenti con frasi di ogni tipo: "Amber non era spaventata quando lo filmava di nascosto o quando gli lanciava contro le bottiglie ma ora in un'aula con degli agenti di polizia, ora sì, è proprio spaventata", "Sta recitando, che bugiarda" e ancora: "Si è convinta delle proprie bugie. Triste. Ha bisogno di aiuto."