Amber Heard non ha pace: ha fatto causa alla sua compagnia assicurativa

Secondo quanto riferito da TMZ, Amber Heard avrebbe appena fatto causa alla sua compagnia assicurativa, la New York Marine and General Insurance Co: l'attrice sostiene che la sua polizza assicurativa da un milione di dollari debba coprire i danni relativi al verdetto del processo che si è tenuto in Virginia con l'ex marito Johnny Depp.

Secondo la compagnia della Heard, il verdetto della giuria di Fairfax ha evidenziato che c'è stato "dolo intenzionale" nel comportamento della star, un elemento che permetterebbe alla società di non dover versare neanche un centesimo ad Amber secondo la legge della California.

L'attrice, d'altro canto, sostiene di aver firmato un accordo con la compagnia assicurativa che prevedeva un rimborso incondizionato fino a un milione di dollari, un accordo che, a suo modo di vedere, sarebbe completamente indipendente dal verdetto della giuria. Se questo fosse vero, la New York Marine and General Incurance Co. non avrebbe rispettato tale patto.

Ricordiamo che poche settimane fa Amber Heard ha presentato una richiesta d'appello al fine di tentare di ribaltare la sentenza della causa intentata contro di lei da parte di Depp. La star ha elencato ben sedici motivi di ricorso come la presunta "mancanza di prove chiare e convincenti per il dolo effettivo".