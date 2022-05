Amber Heard spiega perché Johnny Depp non l'ha mai guardata negli occhi in tribunale

Amber Heard, dopo aver parlato dei presunti abusi subiti e della sua paura di "non sopravvivere" alla relazione, è stata contro-interrogata dall'avvocato di Johnny Depp, Camille Vasquez, la quale le ha immediatamente chiesto perché l'attore di Pirati dei Caraibi non l'ha mai guardata negli occhi durante il processo.

"Il signor Depp non l'ha mai guardata, neanche una sola volta, per tutto il processo, è vero?", ha chiesto la Vasquez, al che la Heard ha risposto: "Non che me ne sia accorta, no". L'avvocato ha quindi controbattuto: "Sa esattamente perché il signor Depp la guarderà mai più in faccia, vero? Le ha promesso che non avrebbe mai più rivisto i suoi occhi. Non è vero?".

Nell'aula di tribunale è stato quindi riprodotto un audio che, secondo quanto riferito, sarebbe stato registrato nel luglio del 2016, in cui si poteva sentire l'ex marito dell'attrice di Aquaman dire: "Non ci vedremo più... Non mi toglierò i miei fottuti occhiali... Non vedrai più i miei occhi".

Il processo, tenutosi presso il tribunale della contea di Fairfax, è ripreso ieri e oggi avrà luogo la parte principale del contro-interrogatorio di Amber Heard da parte del team di Johnny Depp, il quale ha citato in giudizio l'ex moglie per diffamazione a causa di un editoriale pubblicato sul Washington Post.