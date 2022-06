Amber Heard: Dolph Lundgren parla di come è stato lavorare con l’attrice in Acquaman 2

Dolph Lundgren si è aperto a proposito di come è stato lavorare con Amber Heard in Acquaman 2, rivelando che l'ex moglie di Johnny Depp è fantastica 'come tutti in quel film'.

Amber Heard è sulle prime pagine di tutti i giornali da settimane, mentre la sua battaglia legale in Virginia contro l'ex marito si avvicina al termine, e la sua co-star di Acquaman 2, Dolph Lundgren, si è aperta a proposito della sua relazione con l'attrice, rivelando com'è stato lavorare con lei sul set.

Non si sa molto a proposito della trama di Aquaman and the Lost Kingdom, anche se sembra che alcune curiosità siano trapelate grazie alla testimonianza dell'attrice al processo Depp/Heard. Sia Lundgren che la Heard dovrebbero apparire nel prossimo film DC, interpretando rispettivamente padre e figlia nei ruoli di King Nereus e Mera.

Alla star di Rocky IV è stato recentemente chiesto da Redline Steel, tramite TMZ, di parlare di com'è stato girare con Amber, al che l'attore ha risposto con le seguenti parole: "È stata fantastica. Ho lavorato con lei anche al primo Aquaman e poi ci siamo ritrovati quando abbiamo filmato il secondo lo scorso autunno a Londra."

"È fantastica, non c'è niente da dire. Ho avuto un'ottima esperienza con lei, è stata molto gentile, gentile con la troupe, gentile con tutti. Una persona coi piedi per terra. Aveva un bambino appena nato e lo portava con sé sul set assieme alla sua tata, il che è piuttosto carino. Tutti in quel film sono fantastici", ha concluso Dolph Lundgren.