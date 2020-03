Amber Heard contro Johnny Depp: la causa contro l'attrice non può essere ritirata

La faida tra Amber Heard e Johnny Depp continua, ma in queste ore il tentativo di annullare la causa per diffamazione da $ 50 milioni presentata dall'ex marito è stata respinta e dovrebbe ancora essere processata nella contea di Fairfax, in Virginia, il prossimo agosto.

Il giudice capo della contea di Fairfax, Bruce White, ha infatti comunicato la sua decisione agli avvocati dei due attori in una lunga lettera, dove si legge: "L'obiezione dell'imputata è accolta per quanto riguarda la quarta dichiarazione sopra elencata, ma respinta rispetto alle restanti tre. Viene inoltre respinto il motivo del convenuto in merito allo stato delle limitazioni"

Johnny Depp ha presentato la denuncia per diffamazione lo scorso marzo, in risposta all'accusa di Amber Heard del 2018, che accusava di abusi domestici dopo aver l'ex-marito in un editoriale pubblicato sul The Washington Post. La causa intentata dall'attore nello stato della Virginia afferma che "La signora Heard non è vittima di abusi domestici, è una perpetratrice"

Al momento Johnny Depp è bloccato in Francia a causa delle limitazioni sanitarie disposte per la pandemia di Coronavirus, evento che ha impedito il processo per la causa intentata dal divo di Hollywood contro il The Sun, il tabloid inglese che ha alimentato le accuse di Amber Heard definendo l'attore come un violento.