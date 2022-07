Amber Heard: la compagnia assicurativa si rifiuta di coprire gli 8 milioni di danni

I problemi finanziari di Amber Heard sembrano essere apparentemente infiniti: la sua compagnia di assicurazioni si è appena rifiutata di coprire anche solo una parte degli 8,3 milioni di dollari di danni che l'attrice deve all'ex marito Johnny Depp, dopo che l'attore ha vinto il processo per diffamazione.

La Heard aveva una polizza di responsabilità civile di 1 milione di dollari con la New York Marine and General Insurance Company e sperava che la compagnia avrebbe pagato una percentuale del denaro che deve all'ex marito: la polizza copre la condotta illecita, inclusa la diffamazione, ma c'è una clausola secondo la quale gli assicuratori possono rifiutarsi di pagare.

Secondo quanto riferito da TMZ, la società può rifiutare il pagamento di un milione di dollari visto che la Heard è colpevole di aver avuto una "cattiva condotta intenzionale". La New York Marine Company afferma che il giudice nel caso Depp vs Heard ha ritenuto che la diffamazione commessa da Amber fosse sia "intenzionale" che "dannosa".

Johnny Depp ha citato in giudizio la sua ex partner per un editoriale del 2018 pubblicato sul Washington Post relativo alle sue presunte esperienze come vittima di abusi domestici. Il 1 giugno la giuria si è pronunciata a favore di Depp e Amber Heard è stata obbligata a pagare 10 milioni di danni compensativi e 5 milioni di danni punitivi.