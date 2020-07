Amber Heard, gli avvocati di Johnny Depp in possesso di un video che smentisce l'incidente sulle scale

Gli avvocati di Johnny Depp sostengono di avere un video che dimostrerebbe la falsità delle accuse della sorella di Amber Heard che ha parlato di attacchi violenti nei confronti dell'attrice.

David Sherborne, nel team dei legali della star di Pirati dei Caraibi, ha infatti sostenuto di aver ricevuto un materiale che dimostrerebbe l'innocenza del suo cliente.

Whitney Henriquez era stata chiamata a testimoniare durante le udienze in corso a Londra e la donna aveva smentito ogni ipotesi riguardante i comportamenti violenti della sorella Amber Heard, sostenendo di non essere mai stata spaventata dalla sua presenza o picchiata dall'ex moglie di Johnny Depp. Whitney aveva inoltre dichiarato di aver assistito all'"incidente delle scale" che sarebbe avvenuto a Los Angeles nel marzo 2015 e di aver visto l'attore "colpire più volte e duramente alla testa Amber".

La donna ha ammesso che Heard aveva colpito con un pugno il marito, ma per difenderla perché temeva stesse per spingere la sorella già dalle scale. L'avvocato di Johnny Depp ha però replicato che si tratta di dichiarazioni false create appositamente per sostenere Amber Heard e che sarebbe in possesso di materiale video che dimostrerebbe l'infondatezza delle sue dichiarazioni.

David Sherborne ha spiegato: "Dopo che la signorina Henriquez ha testimoniato, uno dei membri del nostro team è stato contattato da una persona, con la richiesta di rimanere anonimo. Siamo stati contattati per spiegare che la signorina Amber Heard ha compiuto attacchi violenti e in questo video attacca delle persone e mostra Whitney poco dopo l'attacco di Amber Heard e si possono sentire delle persone che commentano i lividi lasciati sul viso e sul corpo".

Le sue dichiarazioni non sarebbero quindi affidabili essendo dimostrabile che Amber sia stata violenta anche in passato.