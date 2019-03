Amber Heard: il suo nuovo amore è il regista Andy Muschietti

Amber Heard, in queste settimane, sta affrontando le accuse del suo ex marito Johnny Depp, ma nella vita privata sembra vivere un momento positivo accanto al suo nuovo amore: il regista Andy Muschietti, recentemente artefice del successo di It.

L'attrice è stata infatti fotografata mentre baciava il filmmaker di origine argentina mentre la coppia usciva dalla casa in cui Amber vive a Los Angeles.

Amber Heard, recentemente, aveva frequentato Vito Schnabel, tuttavia la loro relazione sembra sia finita da tempo. Muschietti è attualmente impegnato nella post-produzione del secondo capitolo dell'adattamento del romanzo scritto da Stephen King, in arrivo a settembre nei cinema.

La giovane star di Aquaman deve rispondere alle accuse di Depp che ha chiesto 50 milioni di dollari in una causa per diffamazione legata alle accuse di violenza che l'attrice aveva scritto in un intervento pubblicato per il Washington Post.