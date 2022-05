Amber Heard afferma di non aver inviato il famigerato video di Johnny Depp a TMZ

Amber Heard ha detto di non aver fatto trapelare a TMZ il video in cui Johnny Depp danneggia alcuni bicchieri e i mobili della sua cucina prima di scoprire di essere stato ripreso.

Amber Heard ha negato di aver fatto trapelare il video di Johnny Depp che distrugge i mobili della sua cucina a TMZ: l'avvocato di Depp, Camille Vasquez, ha accusato l'attrice di aver fornito il filmato al sito web delle celebrità, citando la testimonianza di Morgan Tremaine, un ex produttore di TMZ.

"Ti sbagli di grosso," ha detto la Heard. "Se avessi voluto far trapelare filmati e foto avrei potuto farlo in un modo più efficace e molto tempo prima." Amber ha confessato di aver filmato il video ma di non averlo fatto trapelare, aggiungendo che non sa come TMZ l'abbia ottenuto.

Durante la sua testimonianza di ieri, Tremaine ha affermato che "Il video è stato inviato al nostro indirizzo e-mail in modo anonimo. Ho ricevuto quell'e-mail e conteneva un collegamento da un sito Web sconosciuto, simile a Dropbox. In quel collegamento c'era il video di Johnny Depp che rompeva gli armadietti."

Mentre il processo per diffamazione di Johnny Depp contro la sua ex moglie Amber Heard si avvicina alla conclusione, oggi è stato di nuovo il turno dell'attrice sul banco dei testimoni dopo che Depp era tornato a testimoniare durnte la giornata di ieri, descrivendo che cosa ha provato quando ha dovuto ascoltare le accuse dell'ex moglie, che ha definito come "orribili, ridicole e false."