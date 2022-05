Amber Heard accusa Johnny Depp di aver maltrattato il suo amico trans

Durante la sua testimonianza di oggi, Amber Heard ha ricordato il giorno in cui Johnny Depp ha aggredito verbalmente un suo amico trans con insulti omofobici e transfobici. Dopo aver chiamato iO Tillett Wright, un caro amico dell'attrice, durante un litigio con Johnny, Amber ha affermato che quest'ultimo ha afferrato il suo telefono e ha iniziato ad insultare Wright.

"Mentre era in vivavoce, Wright mi ha detto di andarmene, che non ero al sicuro e Johnny, che stava lasciando la stanza, ha sentito le sue parole ed è tornato indietro per urlargli contro", ha dichiarato la Heard. "Ha iniziato a urlare, ha urlato ogni insulto immaginabile che si può usare contro una persona LGBTQIA, per esempio, contro qualsiasi essere umano".

"Johnny stava gridando cose orribili quando ad un certo punto si è fermato e ha detto a iO Tillett Wright che ora poteva avermi, che ero tutta sua", ha continuato l'attrice, rivelando anche che una volta finita la telefonata Depp le avrebbe lanciato in faccia il telefono.

Quando Johnny Depp ha parlato di Wright durante la sua testimonianza, ha detto che Wright era "nata femmina, se questa è la terminologia giusta di questi tempi, nata femmina ma che aveva scelto di cambiare in tenera età e aveva deciso che era era un maschio e si identificava come un maschio".