Amazon Prime Video, marzo 2022: le novità in catalogo tra film e serie tv

Marzo su Amazon Prime Video sarà un mese ricco di novità per il catalogo della piattaforma streaming: segnaliamo la serie antologica animata The Boys, e Lucy and Desi, il documentario d'esordio della regista, attrice e comica Amy Poehler.

Marzo 2022 sarà un mese ricco di nuove uscite per la piattaforma streaming Amazon Prime Video. Tra le novità in catalogo, che elenchiamo di seguito, la seconda stagione di Star Trek: Picard, facente parte dell'omonimo franchise, la seconda stagione di Upload con Robbie Amell, il film Acque Profonde, con Ben Affleck e Ana de Armas. Segnaliamo inoltre l'arrivo sulla piattaforma multimediale delle tre stagioni di Hannibal, serie basata sui romanzi di Thomas Harris e del film di fantascienza Riddick, terzo capitolo della saga dedicata all'antieroe Riddick, interpretato da Vin Diesel. Per chiudere, vi suggeriamo le quattro stagioni di Sherlock, la serie creata da Steven Moffat e Mark Gatiss, interpretata da Benedict Cumberbatch e Martin Freeman.

Serie e Show Originali & In Esclusiva Amazon Prime Video

Star Trek: Picard - stagione 2 - disponibile dal 4 marzo 2022

- stagione 2 - disponibile dal 4 marzo 2022 The Boys Presents: Diabolical - stagione 1 - disponibile dal 4 marzo 2022

- stagione 1 - disponibile dal 4 marzo 2022 Upload - stagione 2 - disponibile dall'11 marzo 2022

- stagione 2 - disponibile dall'11 marzo 2022 MotoGP Unlimited - stagione 1 - disponibile dal 14 marzo 2022

Film originali e in esclusiva Amazon Prime Video

Lucy and Desi - disponibile dal 4 marzo 2022

- disponibile dal 4 marzo 2022 Acque Profonde - disponibile dal 18 marzo 2022

- disponibile dal 18 marzo 2022 Master - disponibile dal 18 marzo 2022

Nuove serie in arrivo

Hannibal - le tre stagioni - disponibile dall'1 marzo

- le tre stagioni - disponibile dall'1 marzo La verità sul caso Harry Quebert - la prima stagione - disponibile dall' 1 marzo

- la prima stagione - disponibile dall' 1 marzo SEAL Team - le prime quattro stagioni - disponibile dal 7 marzo

- le prime quattro stagioni - disponibile dal 7 marzo Sherlock - le quattro stagioni - disponibile dall' 8 marzo

- le quattro stagioni - disponibile dall' 8 marzo Sherlock Special: The Abominable Bride - disponibile dall' 8 marzo

- disponibile dall' 8 marzo 90210 ('08) - le cinque stagioni - disponibile dal 14 marzo

- le cinque stagioni - disponibile dal 14 marzo Gli eredi della notte - le due stagioni - disponibile dal 15 marzo

- le due stagioni - disponibile dal 15 marzo Haikyuu!! - la prima stagione - disponibile dal 18 marzo

- la prima stagione - disponibile dal 18 marzo Bleach - decima e undicesima stagione - disponibile dal 25 marzo

- decima e undicesima stagione - disponibile dal 25 marzo Naruto - le prime due stagioni - disponibile dal 26 marzo

- le prime due stagioni - disponibile dal 26 marzo Hunter X Hunter - la terza stagione - disponibile dal 30 marzo

Nuovi film in arrivo: Prime e seconde visioni

Promises - disponibile dall'11 marzo

- disponibile dall'11 marzo 3/19 - disponibile dal 22 marzo

- disponibile dal 22 marzo Snake Eyes: G.I. Joe - Le origini - disponibile dal 23 marzo

Altri film

Occupation - disponibile dall'1 marzo

- disponibile dall'1 marzo Iron Sky: Saranno nazi vostri - disponibile dall'1 marzo

- disponibile dall'1 marzo Iron Sky - La battaglia continua - disponibile dall'1 marzo

- disponibile dall'1 marzo Il lato positivo - Silver Linings Playbook - disponibile dal 2 marzo

- disponibile dal 2 marzo Killerman - disponibile dal 4 marzo

- disponibile dal 4 marzo Terminus - disponibile dal 4 marzo

- disponibile dal 4 marzo Predestination - disponibile dal 7 marzo

- disponibile dal 7 marzo Riddick - disponibile dal 7 marzo

- disponibile dal 7 marzo Cowboys - disponibile dall'8 marzo

- disponibile dall'8 marzo A Lady in Paris - disponibile dall'8 marzo

- disponibile dall'8 marzo Criminal Activities - disponibile dal 10 marzo

- disponibile dal 10 marzo Un piccolo favore - disponibile dal 13 marzo

- disponibile dal 13 marzo 2067 - disponibile dal 15 marzo

- disponibile dal 15 marzo Riot Girls - disponibile dal 15 marzo

- disponibile dal 15 marzo Mandy - disponibile dal 15 marzo

- disponibile dal 15 marzo Sabotage - disponibile dal 15 marzo

- disponibile dal 15 marzo Padre Vostro - disponibile dal 15 marzo

- disponibile dal 15 marzo Pazza idea - disponibile dal 15 marzo

- disponibile dal 15 marzo La casa di famiglia - disponibile dal 16 marzo

- disponibile dal 16 marzo The Unhealer - Il potere del male - disponibile dal 21 marzo

- disponibile dal 21 marzo Kin - disponibile dal 21 marzo

- disponibile dal 21 marzo Solo cose belle - disponibile dal 22 marzo

Star Trek: Picard: La seconda stagione di Star Trek: Picard porta il leggendario Jean-Luc Picard e il suo equipaggio in un nuovo entusiasmante e coraggioso viaggio nel passato. Picard deve arruolare nuovi e vecchi amici per fronteggiare i pericoli della Terra del XXI secolo in una disperata corsa contro il tempo per salvare il futuro della galassia e affrontare il duello finale con uno dei suoi più grandi nemici. Star Trek: Picard vede Patrick Stewart riprendere il suo ruolo iconico di Jean-Luc Picard, che ha interpretato per sette stagioni in "Star Trek: The Next Generation," e segue questo personaggio iconico nel nuovo capitolo della sua vita. Insieme a lui troviamo Alison Pill, Jeri Ryan, Michelle Hurd, Evan Evagora, Orla Brady, Isa Briones, Santiago Cabrera e Brent Spiner. In questa stagione si uniscono al cast anche Annie Wersching, e special guest come Whoopi Goldberg - che ritorna nei panni di Guinan, il suo amato ruolo in Star Trek: The Next Generation - e John de Lancie.

The Boys Presents: Diabolical è una serie antologica animata in otto episodi ambientata nell'universo dello show di successo nominato agli Emmy The Boys. Gli episodi - in un mini-formato della durata di 12-14 minuti e ognuno caratterizzato dal proprio stile di animazione - riveleranno storie inedite ambientate nell'universo di The Boys, portate in vita da alcune delle menti più creative e geniali dell'intrattenimento di oggi, tra cui Awkwafina, Michael Cera, Don Cheadle, Chace Crawford, Kieran Culkin, Giancarlo Esposito, Eliot Glazer, Jason Isaacs, Kumail Nanjiani, Justin Roiland, Seth Rogen, Andy Samberg, Ben Schwartz, Elisabeth Shue, Christian Slater, Kevin Smith, Antony Starr, Nasim Pedrad, Simon Pegg, Kenan Thompson, Aisha Tyler, e il premio Oscar Youn Yuh Jung.

Nella seconda stagione di Upload Nathan si ritrova a un bivio nella sua vita dell'aldilà: Ingrid, la sua ragazza, è arrivata inaspettatamente a Lakeview nella speranza di rafforzare il loro rapporto, ma il suo cuore desidera ancora segretamente Nora, il suo "angelo" del servizio clienti. Nel frattempo, Nora è uscita dal sistema ed è coinvolta nelle attività di un gruppo ribelle e anti-tecnologico, i "Ludds". La seconda stagione è ricca di nuovi elementi del futuro prossimo, incluso il nuovissimo programma digitale per bambini via app di Lakeview chiamato "prototykes", e altri scorci satirici su progressi tecnologici e problemi a venire. La serie è creata da Greg Daniels, che ne è anche executive producer insieme con Howard Klein. Upload vede tra i protagonisti: Robbie Amell nel ruolo di "Nathan", Andy Allo nei panni di "Nora", Kevin Bigley interpreta "Luke", Allegra Edwards è "Ingrid", Zainab Johnson nel ruolo di "Aleesha", Owen Daniels è il "Ragazzo I.A.", Josh Banday nei panni di "Ivan" e Andrea Rosen interpreta "Lucy".

MotoGP Unlimited: La serie vedrà protagonisti piloti come l'attuale campione mondiale MotoGP™ 2021 Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP™), l'iconico Valentino Rossi (Petronas Yamaha SRT) nella sua ultima stagione in MotoGP™, Marc Márquez (Repsol Honda), Francesco "Pecco" Bagnaia (Ducati Lenovo Team MotoGP™), Johann Zarco (Ducati Pramac Racing), Maverick Viñales (Aprilia Racing Team Gresini), e il campione del Mondiale del 2020 Joan Mir (Team Suzuki Ecstar), oltre ai direttori sportivi delle principali squadre. Attraverso filmati esclusivi della vita quotidiana, MotoGP™ Unlimited racconterà sia le storie delle future promesse di questo sport, sia quelle dei veterani che hanno portato al successo tante squadre. Per la prima volta, uno sguardo intimo, unico ed esclusivo che avvicinerà gli spettatori alle sfide affrontate dai piloti e dai loro team durante la stagione, sia dentro che fuori dal circuito, scoprendo anche quali sono i requisiti necessari per partecipare a una delle competizioni più prestigiose del mondo delle due ruote.

Lucy and Desi è il documentario d'esordio della regista, attrice e comica Amy Poehler che esplora il mondo reale di una delle coppie televisive più famose d'America. Lucille Ball e Desi Arnaz hanno rischiato tutto per stare insieme. Il loro amore reciproco ha portato alla creazione dello spettacolo più influente della storia della televisione, I Love Lucy. Desi - rifugiatosi in America da Cuba - dopo che la sua famiglia ha perso tutto durante la rivoluzione cubana del 1933 è diventato prima il frontman di una band, poi un attore e infine un brillante produttore e pioniere tecnico. Lucille è nata dal nulla e, con un'etica del lavoro senza eguali, ha costruito una carriera come modella, corista e infine come attrice. Ha trovato la sua vocazione nella commedia, iniziando dalla radio. Quando finalmente a Lucille è stata concessa l'opportunità di avere il suo programma televisivo, ha insistito affinché il suo coniuge nella vita reale, Desi, fosse scelto nel ruolo di suo marito.

Sfidando gli imprevisti hanno reinventato la televisione, sullo schermo e dietro le telecamere. Il fondamento di I Love Lucy era la costante rottura e riparazione dell'amore incondizionato. Ciò che Lucy e Desi non riuscivano a far funzionare l'una con l'altro, l'hanno regalato al resto del mondo. Lucy and Desi è uno sguardo diretto e intimo nel dietro le quinte della relazione di questi due straordinari pionieri, con interviste a Lucie Arnaz Luckinbill, Norman Lear, Desi Arnaz Jr, Carol Burnett e Bette Midler.

Acque Profonde: Ben Affleck e Ana de Armas interpretano Vic e Melinda Van Allen, un'influente coppia di New Orleans il cui matrimonio sta cedendo sotto il peso di risentimenti, gelosie e sospetti. Man mano che le provocazioni e i giochi psicologici che i due infliggono l'un l'altra aumentano, la situazione si trasforma velocemente in un gioco mortale fra gatto e topo e i flirt extra-coniugali di Melinda iniziano a sparire. Con le interpretazioni bollenti e complesse di Ben Affleck e Ana de Armas, e diretto da uno dei più rinomati registi del genere, Acque Profonde segna il ritorno dei thriller erotici con grandi star, che sin dall'inizio catturano l'attenzione degli spettatori senza lasciarli un attimo, man a mano che scoprono fino a che punto possono arrivare i protagonisti.

Master: Tre donne si sforzano di trovare il loro posto in un'università d'élite del nord-est America, vecchia quanto il luogo che la ospita. Quando attacchi razzisti anonimi prendono di mira una matricola nera - che afferma di essere perseguitata dai fantasmi provenienti dal passato della scuola - ognuna di loro cercherà di capire dove si trova la vera minaccia.

Diretto da Mariama Diallo, il film è interpretato da Regina Hall, Zoe Renee, Talia Ryder, Talia Balsam e Amber Gray.