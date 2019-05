Amazon Prime Video: ecco le novità in catalogo a Maggio 2019

Amazon ha presentato il catalogo di maggio 2019 disponibile per tutti i clienti PrimeVideo. Questo mese tra le novità arriva la prima stagione di Good Omens, la terza stagione di Sneaky Pete e Suspiria, il remake horror diretto da Luca Guadagnino. Diamo anche un'occhiata più da vicino alle news, ai film e alle serie tv fornite dal servizio di video on demand.

Sneaky Pete

Sneaky Pete racconta la storia di un truffatore, Marius Josipovic (Giovanni Ribisi), che si impossessa dell'identità del suo ex compagno di cella, Pete, ed usa la famiglia da cui Pete si era allontanato per scappare dal suo passato. Ma chi è Marius Josipovic? Allo stesso Marius piacerebbe saperlo. Sente un forte legame con la famiglia Bernhardt, ma non è realmente parte della famiglia. È un ciarlatano. Un impostore. E Marius prova così un grande conflitto interiore. È ormai un abile truffatore che, da una parte, è attirato dall'idea di condurre una vita normale, dall'altro ne è spaventato. Nella terza stagione, tutti i membri della Sneaky Pete family andranno alla ricerca della loro vera identità, dei loro obiettivi, della loro appartenenza e cercheranno di comprendere in che direzione stanno andando. Si tratta di un viaggio pericoloso, in cui possono perdere loro stessi, o peggio le loro vite.

Il cast di Sneaky Pete annovera Giovanni Ribisi nel ruolo di Marius Josipovic, Marin Ireland (Side Effects) nei panni di Julia Bowman. Shane McRae (Still Alice) interpreta Taylor Bowman, Libe Barer (Parenthood) ricopre il ruolo di Carly Bowman, Peter Gerety (Prime Suspect) è Otto Bernhardt e Margo Martindale (The Americans) interpreta Audrey Bernhardt.

La terza stagione di Sneaky Pete sarà disponibile in esclusiva su Prime Video dal 10 Maggio 2019 in versione originale, doppiata e sottotitolata.

Fleabag

Fleabag (Phoebe Waller-Bridge) torna per una seconda stagione e questa volta si troverà ad affrontare "l'uomo del piano di sopra". Con un inaspettato scherzo del destino, la nostra piccola canaglia incontrerà un prete (Andrew Scott) che la sprona a guardare il mondo in maniera diversa.

A distanza di un anno, ci sono ancora vecchie ferite da curare e nuove da fasciare mentre il nuovo capitolo della vita di Fleabag la porta fino all'inferno. Dopo la fine della prima esilarante stagione, nella quale tutta la sua famiglia la respingeva, il suo più oscuro segreto veniva rivelato e lei per poco non si gettava sotto un'auto, Fleabag torna per nuove risate. Allegro, tagliente, commuovente e divertente, al cast originale si uniscono nuovi personaggi mentre ci immergiamo sempre di più nel mondo di Fleabag. Speranza e fede saranno al centro di questa seconda stagione e la nostra eroina si troverà nel mezzo di una battaglia che è determinata a vincere: Fleabag vs. Dio.

Nel cast della seconda stagione si annoverano Phoebe Waller-Bridge (Fleabag), Olivia Colman (Godmother), Sian Clifford (Claire), Bill Paterson (Dad), Brett Gelman (Martin), Andrew Scott (The Priest), Jenny Rainsford (Boo), Hugh Skinner (Harry), Hugh Dennis (Bank Manager), e come special guest Fiona Shaw e Kristin Scott Thomas. Creata e scritta da Phoebe Waller-Bridge, la serie ha per produttori esecutivi Phoebe Waller-Bridge, Harry Bradbeer, Lydia Hampson, Harry Williams, Jack Williams, Joe Lewis. Fleabag è diretta da Harry Bradbeer.

La seconda stagione di Fleabag sarà disponibile in esclusiva su Prime Video dal 17 Maggio 2019 in versione originale, doppiata e sottotitolata.

Good Omens

La Fine del Mondo sta arrivando, il che significa che un Angelo viziato (Michael Sheen) e un Demone sregolato (David Tennant) che si sono appassionati alla vita sulla Terra sono costretti a creare un'inaspettata alleanza per fermare l'Apocalisse. Sfortuna vuole che abbiano perso di vista l'Anticristo, un ragazzino di 11 anni che, inconsapevole, è designato per dare inizio all'Apocalisse. I due saranno obbligati a imbarcarsi in un'avventura per ritrovarlo e cercare, così, di salvare il Mondo prima che sia troppo tardi.

Il cast di Good Omens include Michael Sheen, David Tennant, Jon Hamm, Nick Offerman, Jack Whitehall, Miranda Richardson, Adria Arjona, Michael McKean, Anna Maxwell Martin, Mireille Enos tra gli altri, ed è prodotta da Amazon Studios, BBC Studios, The Blank Corporation e Narrativia. Neil Gaiman, Douglas Mackinnon, Chris Sussman, Simon Winstone e Rob Wilkins sono produttori esecutivi.

Good Omens sarà disponibile in esclusiva su Prime Video dal 31 Maggio 2019 in versione originale, doppiata e sottotitolata.

Future Man

Amazon Prime Video ha l'esclusiva in Italia di Future Man. La prima stagione ha debuttato con 13 episodi in esclusiva per i clienti Prime Video il 24 Aprile 2019.

Future Man narra la storia di Josh Futterman (Josh Hutcherson), un gamer di fama mondiale che vive ancora a casa con i suoi genitori e ha un lavoro, senza prospettive, come addetto alle pulizie in un centro di ricerca per malattie sessuali. La sua incapacità nelle relazioni sociali, la sua bassa autostima e spiccata incapacità nell'approcciarsi alle donne è direttamente proporzionale alla sua bravura in The Biotic Wars, un videogame distopico in cui il suo avatar, Future Man, è in cima alla classifica di tutto il mondo. Quando diventa la prima e unica persona a superare l'ultimo livello riceve una visita dai personaggi "immaginari" del gioco, Tiger (Eliza Coupe) e Wolf (Derek Wilson), che gli danno prova di essere in realtà dei guerrieri reali provenienti dal futuro con il compito di reclutarlo per salvare l'umanità dalla mortale invasione di una super-razza.

Future Man è già disponibile in esclusiva su Prime Video dal 24 Aprile 2019 in versione originale, doppiata e sottotitolata.

Saranno inoltre disponibili su Amazon Prime Video:

Shameless - L'ottava stagione dal primo maggio

Doctor Who - dalla quinta alla decima stagione dal 3 maggio

C'era una volta - dalla prima alla settima stagione dal 6 maggio

Mr. Robot - terza stagione dal 7 maggio

Marvel's Cloak and Dagger - seconda stagione (un nuovo episodio ogni lunedì)

Il mistero della casa del tempo - dal primo maggio

Suspiria - dal 16 maggio

In arrivo su Amazon Prime

The Boys

The Boys offre una versione divertente e irriverente di ciò che potrebbe succedere se i supereroi, famosi come celebrity, influenti come politici e venerati come fossero dei, abusassero dei loro poteri al posto di usarli per fare del bene. La storia narra dei "senza-potere" contro i potentissimi, The Boys che si lanciano in un'eroica avventura per rivelare la verità sui The Seven e Vought - la società multi miliardaria a che fa capo a questi supereroi e che riesce a coprire tutti i loro sporchi segreti.

The Boys sono Hughie (Jack Quaid, The Hunger Games), Billy Butcher (Karl Urban, Star Trek), Mother's Milk (Laz Alonso, Detroit), Frenchie (Tomer Capon, Hostages), e The Female (Karen Fukuhara, Suicide Squad). Simon Pegg(Mission: Impossible - Fallout) interpreterà come guest star il padre di Hughie.

I supereroi The Seven sono capitanati da Homelander (Antony Starr, Banshee) e comprendono Starlight (Erin Moriarty, Captain Fantastic), Queen Maeve (Dominique McElligott, House of Cards), A-Train (Jessie T. Usher, Independence Day: Resurgence), The Deep (Chace Crawford, Gossip Girl) e Black Noir (Nathan Mitchell, Supernatural).

L'attrice nominata ad un premio Oscar Elisabeth Shue (Leaving Las Vegas) interpreta Madelyn Stillwell, la Senior Vice President del dipartimento di Hero Management della Vought.

Basato sul fumetto best-seller del New York Times creato da Garth Ennis e Darick Robertson, The Boys è stato sviluppato dallo showrunner Eric Kripke (Supernatural), di cui è anche autore, produttore esecutivo e regista dell'ultimo episodio. Al fianco di Kripke, ci sono produttori esecutivi Seth Rogen (Preacher) ed Evan Goldberg (Preacher), e James Weaver (Preacher) di Point Grey Pictures, Neal H. Moritz (Prison Break), Pavun Shetty (New Girl) e Ori Marmur (Preacher) di Original Film, come anche Ken Levin e Jason Netter. Ennis e Robertson sono anche co-produttori esecutivi. Il pilot è stato diretto da Dan Trachtenberg (10 Cloverfield Lane).

La serie originale di Amazon Prime Video in otto episodi è co-prodotta da Amazon Studios e Sony Pictures Television Studios con Point Grey Pictures, Kripke Enterprises e Original Film. The Boys sarà disponibile in esclusiva su Prime Video a partire dal 26 luglio 2019 in versione originale, doppiata e sottotitolata.