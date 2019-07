Amazon Prime Day 2019: offerta WOW su Samsung Smart TV The Frame, con 4K al 52% di sconto

Tra le offerte wow di Amazon Prime Day 2019, la Smart TV Samsung The Frame per vedere film e serie TV in 4K.

Amazon Prime Day: una delle offerte wow di oggi è la Smart TV Samsung The Frame, con 4K scontata al 52%. Molto più di un semplice Smart TV, si appende come un quadro e una volta spento arreda come un elemento di eleganza e di design.

Codice Samsung UE65LS03NAUXZT la Smart TV Samsung The Frame, con cornice TV 4K UltraHD da 65 pollici, risoluzione di 3840 x 2160 pixels, di colore nero (classe di efficienza energetica B) permette di vedere le serie tv e i film preferiti in 4K e nei minimi dettagli, ma anche di arredare il salotto o qualsiasi altra stanza con eleganza e personalità. The Frame infatti si appende come un quadro e come tale può essere utilizzato per abbellire le pareti di casa con la nostra opera d'arte preferita, una foto a cui teniamo particolarmente o altre immagini che possano ispirarci.

Una Smart TV che quando non è utilizzata quindi, diventa anche un quadro e può essere collocata dove vogliamo, in base alle nostre preferenze o al nostro stile! Tra l'altro è possibile scegliere quale opera d'arte mostrare tramite Samsung Collector e dall'app Art Store e cambiarla ogni volta che vogliamo.

Un'altra caratteristica interessante di questa offerta wow di Amazon Prime Day 2019 è che con un unico cavo di connessione (quasi invisibile) è possibile connettere tutti i nostri dispositivi senza ulteriori cavi aggiuntivi.