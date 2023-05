Amazon presenta Echo Pop, Echo Show 5 ed Echo Auto, i nuovi dispositivi di ultima generazione

Amazon ha recentemente presentato, in via ufficiale, una nuova gamma di prodotti targati Echo: il cosiddetto Pop e lo Show 5; rivelando che anche l'ultima generazione dell'Echo Auto è ora disponibile in Italia. Stiamo parlando di prodotti che promettono prestazioni fuori dal comune, e un'evoluzione netta rispetto alle possibilità che gli appassionati di tecnologia avevano in passato.

Dotato di un design semisferico e nuove opzioni di colore, Lavanda e Verde Petrolio, Echo Pop, il dispositivo più inedito fra quelli presentati da Amazon, è disponibile a soli 54.99 €. Dispone di un altoparlante a diffusione anteriore progettato su misura per offrire un suono corposo e pieno, ideale per camere da letto, appartamenti o qualsiasi piccolo spazio si abbia a disposizione in casa propria, o altrove. Echo Pop può essere facilmente integrato con Alexa, arrivando a gestire la lettura di audiolibri, o le componenti intelligenti della casa.

Il nuovo Echo Show 5 (ora di terza generazione), invece, è più veloce del 20% rispetto alla generazione di dispositivi precedente e presenta un sistema di altoparlanti completamente nuovo, che raddoppia i bassi, offre un suono più nitido per l'ascolto di musica e qualsiasi altro contenuto in forma sonora, ed è attualmente disponibile sul sito a 109.99 €. Viene fornito con un set di microfoni completamente riprogettato, e combina la praticità nell'utilizzo di Alexa con la comodità di uno schermo compatto per poter guardare notiziari, controllare la telecamera Ring, visualizzare liste della spesa o effettuare videochiamate con amici e familiari (il supporto regolabile per Echo Show 5 (3ª gen) con porta di ricarica USB-C è disponibile al prezzo di 32,99 €).

Anche l'ultima generazione di Echo Auto è ora acquistabile in Italia, ed è disponibile su Amazon a 69.99 €. Dotato di un design compatto e più sottile, include un nuovo supporto adesivo per una maggiore flessibilità di posizionamento all'interno dell'auto e opzioni di montaggio per abilitare le funzioni intelligenti. Stiamo parlando di un dispositivo progettato per abilitare le funzionalità di Alexa a mani libere nei veicoli che non dispongono di un assistente vocale integrato, con cinque microfoni in grado di identificare la voce dell'utente anche con la musica, l'aria condizionata o i rumori del traffico. Pure in questo caso l'integrazione di Alexa permette di godersi tutto lo svago possibile in termini musicali e di podcast, senza staccare mai gli occhi dalla strada, consentendo di gestire la propria Casa Intelligente quando in viaggio.

È importante sottolineare che sia Echo Pop che Echo Show 5 supportano Matter, semplificando il collegamento e il controllo dei dispositivi compatibili per la Casa Intelligente di diversi brand.

Tutti i dispositivi Echo presentati da Amazon sono progettati con elementi dedicati alla protezione e il controllo della privacy, includendo un apposito pulsante per attivare e disattivare i microfoni e la possibilità di visualizzare ed eliminare le registrazioni vocali (gli Echo Show sono forniti anche di copri-telecamere integrati). Con un occhio di riguardo all'impatto climatico, i dispositivi rivelati da Amazon hanno il badge Climate Pledge Friendly e sono certificati Carbon Trust.