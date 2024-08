Amazon: il Philips 75PUS7609 4K LED Smart TV - Display 75’’ con Dolby Atmos è attualmente in sconto

Se siete alla ricerca di un nuovo televisore attraverso cui sviluppare al meglio, e a casa, la vostra passione per cinema e serie tv, ci pensa Amazon mettendo in sconto uno schermo qualitativamente ottimo in questo senso. Andando oltre l'esperienza cinematografica sul grande schermo, il mondo dell'intrattenimento contemporaneo si è presto guadagnato una buona fetta di pubblico proponendo una vastissima gamma di prodotti (fra film, serie tv e molto altro), attraverso cui ampliare le proprie esperienze in questo senso, e godere di tutte le comodità di casa propria, con qualche sorpresa in più. In funzione di ciò, ovviamente, occorre anche la tecnologia giusta e più aggiornata in termini di qualità e performance.

Per via di tutte queste ragioni, vogliamo segnalarvi che, attualmente parlando, è possibile trovare il Philips 75PUS7609 4K LED Smart TV - Display 75'' con piattaforma Titan OS Pixel Precise Ultra HD e Dolby Atmos Sound in offerta su Amazon. Sul sito, mentre stiamo scrivendo questa segnalazione, è possibile trovare lo schermo a 699,00€, con uno sconto del 22% sul prezzo più basso recente indicato (899,00€). Se interessati al recupero, o anche soltanto ad avere informazioni in più sul prodotto in questione, non dovete fare altro che passare dal box qui sotto, o cliccare su questo indirizzo.

Qualche informazione sul Philips 75PUS7609 4K LED Smart TV

Su Amazon viene riportato che il Philips 75PUS7609 4K LED Smart TV è un TV 4K UHD LED, con processore Philips Pixel Precise Ultra HD che ne ottimizza la qualità per offrire le immagini al meglio in termini di nitidezza, colori e movimento. Oltre all'immagine, questo schermo è dotato pure di Dolby Atmos, attraverso cui lo stesso sonoro diventa praticamente avvolgente. La Philips 75PUS7609 4K LED Smart TV, inoltre, pensa anche ai videogiocatori con l'HDMI 2.1 e supporto della frequenza di aggiornamento variabile (VRR).

Non lasciatevi scappare uno schermo come questo su Amazon, ricordandovi che si tratta di un'offerta a tempo.