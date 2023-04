Amazon Music Unlimited è in offerta limitatissima con 3 mesi di utilizzo gratuiti

Amazon Music Unlimited è attualmente disponibile con un'offerta imperdibile e limitata. Questa prevede un nuovo pacchetto di prova comprensivo di 3 mesi di utilizzo totalmente gratuito del portale, per poi tornare al prezzo base di 9.99 €. Potreste sfruttare i 3 mesi per farvi un'idea del servizio, ricordandovi che non sono in alcun modo vincolanti seguendo questo link.

La nuova promozione legata all'utilizzo di Amazon Music Unlimited consentirà a tutti i curiosi di tastare con mano il servizio, senza spendere neanche un centesimo per 3 mesi. Si tratta di una prova a tempo limitato però, dato che può essere attivata solamente entro il 28 aprile 2023. Come riportato sul sito, inoltre, non è un pacchetto aperto a tutti gli utenti, ma solamente ai nuovi, a coloro che non hanno fruito in precedenza del mese gratuito e che non si sono mai iscritti.

La fine dei 3 mesi porterà a un rinnovo automatico di Amazon Music Unlimited, con la possibilità di disattivare ogni cosa in precedenza, così da evitare qualsiasi obbligo. Vi ricordiamo che la prova comprende tutti i benefit possibili, con audio in HD, la possibilità di ascoltare tutto anche offline e tante altre cose.